السيسي: أي تدخل من الدولة المصرية في ليبيا بات له الشرعية الدولية

كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن أي تدخل مباشر من مصر في ليبيا، بات له الشرعية الدولية وذلك لسرعة دعم استعادة الأمن والاستقرار داخل ليبيا، وحماية حدود مصر الغربية وحقن دماء الشعب الليبي بوقف إطلاق النار.

وأضاف السيسي خلال كلمته أمام قادة وضباط وجنود المنطقة الغربية منذ قليل: تدخلنا لمنع أي طرف تجاوز الأوضاع الحالية ووقف إطلاق النار الفوري وإطلاق مفاوضات تسوية سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة وفقا لمخرجات مؤتمر برلين.