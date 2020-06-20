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السيسي: الجيش المصري من أقوى جيوش المنطقة.. لكنه جيش رشيد

11:41 ص السبت 20 يونيو 2020
السيسي: الجيش المصري من أقوى جيوش المنطقة.. لكنه جيش رشيد

الرئيس السيسي

كتب- أحمد جمعة:
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الجيش المصري من أقوى جيوش المنطقة، ولكنه جيش رشيد.

جاء ذلك في تصريحات للرئيس السيسي خلال تفقد عناصر المنطقة الغربية العسكرية، بحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق الفريق محمد فريد حجازي رئيس أركان القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة.

الرئيس السيسي الجيش المصري قاعدة جرجوب

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