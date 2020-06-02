محافظ الجيزة يتفقد مستشفى أم المصريين للتأكد من توافر المستلزمات الطبية
كتب- أحمد عبدالمنعم:
أجرى أحمد راشد محافظ الجيزة، زيارة مفاجئة لمستشفى أم المصريين العام، للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية ومتطلبات الحماية الشخصية وإجراءات صرفها مع متابعة إجراءات استقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا وانتظام حضور الأطقم الطبية وتقديم الخدمة للمواطنين.
وأكد محافظ الجيزة، أنه سيتم اتخاذ إجراءات فورية مشددة ضد أي مسئول يتقاعس عن أداء عمله وواجبه بشأن تقديم الرعاية الطبية للمواطنين.
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