أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا حسن حسني جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

محافظ الجيزة يتفقد مستشفى أم المصريين للتأكد من توافر المستلزمات الطبية

03:46 م الثلاثاء 02 يونيو 2020
محافظ الجيزة يتفقد مستشفى أم المصريين للتأكد من توافر المستلزمات الطبية

محافظ الجيزة يتفقد مستشفى أم المصريين

كتب- أحمد عبدالمنعم:

أجرى أحمد راشد محافظ الجيزة، زيارة مفاجئة لمستشفى أم المصريين العام، للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية ومتطلبات الحماية الشخصية وإجراءات صرفها مع متابعة إجراءات استقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا وانتظام حضور الأطقم الطبية وتقديم الخدمة للمواطنين.

وأكد محافظ الجيزة، أنه سيتم اتخاذ إجراءات فورية مشددة ضد أي مسئول يتقاعس عن أداء عمله وواجبه بشأن تقديم الرعاية الطبية للمواطنين.

102883273_2572825083036372_5314275872721600512_n

مستشفى أم المصريين المستلزمات الطبية أحمد راشد الجيزة فيروس كورونا

الخبر التالى:

للراغبين في العودة.. الإمارات تنصح بعدم حجز أو شراء تذاكر السفر قبل الحصول على تصريح دخول

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 26384

    عدد المصابين

  • 6447

    عدد المتعافين

  • 1005

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 6330069

    عدد المصابين

  • 2883711

    عدد المتعافين

  • 376005

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:في رسالة لمجلس الأمن.. السودان يطالب بعدم اتخاذ إجراءات أحادية بشأن سد النهضة