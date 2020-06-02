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رئيس الوزراء يعقد اجتماعًا لمتابعة مشروعات تطوير القاهرة

03:40 م الثلاثاء 02 يونيو 2020
رئيس الوزراء يعقد اجتماعًا لمتابعة مشروعات تطوير القاهرة

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب- محمد غايات:

يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم الثلاثاء، لمتابعة مشروعات تطوير القاهرة.

يحضر اجتماع رئيس الوزراء، كل من وزيرَي التنمية المحلية والإسكان والمرافق، ومحافظ القاهرة، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء مشروعات تطوير القاهرة

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