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تسليم شهادات السلامة الصحية لـ7 فنادق جديدة في 3 محافظات

02:05 م الثلاثاء 02 يونيو 2020
تسليم شهادات السلامة الصحية لـ7 فنادق جديدة في 3 محافظات

أرشيفية

كتب- مصراوي:

استأنفت لجان الفحص المشتركة للتفتيش على الفنادق عملها، أمس الإثنين؛ لفحص الطلبات التي تقدم بها عدد من الفنادق للحصول على شهادة السلامة الصحية المعتمدة.

وأسفرت عمليات الفحص عن تسليم الشهادة إلى ٧ فنادق في ثلاثة محافظات؛ هي جنوب سيناء والقاهرة ودمياط، وذلك بعد التأكد من استيفائها كل ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها الوزارة وأقرها مجلس الوزراء وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية.

وقال عبد الفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة علي المنشآت السياحية والفندقية: تزايدت أعداد الفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية، حتي وصلت إلى ٨٥ فندقًا حتى الآن.

ولفت العاصي إلى أن لجان الفحص، أقرت باستيفاء ٤ فنادق في محافظة جنوب سيناء؛ وهي فندق موسي كوست، ومون بيتش ريزورت برأس سدر، ومنتجع جراند روتانا، وفندق تروبيتل نعمة باي بشرم الشيخ، وفندق واحد بمحافظة دمياط هو فندق شتايجنبرجر اللسان برأس البر، وفندقان بمحافظة القاهرة هما القاهرة دوست تاني ليكفيو، وذا ويستن كايرو جولف آند سبا قطامية ديونز، بالقاهرة الجديدة.

وتهيب وزارة السياحة والآثار بالمواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع الفنادق التي حصلت على شهادة السلامة الصحية دون غيرها.

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