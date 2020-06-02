وزير التنمية المحلية: نتعامل بحزم مع كل ما يهدد سلامة المواطنين

كتب- محمد نصار:

قال محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن الدولة جادة في التعامل بكل حزم مع كافة الإشغالات التي تؤثر على صحة وسلامة المواطنين في جميع المحافظات، مشيرا إلى أن هناك توجيهات مستمرة لرؤساء الأحياء والمدن والمراكز بضرورة عدم عودة الإشغالات التي يتم إزالتها مرة أخري.

جاء ذلك خلال تفقد وزير التنمية المحلية، ومحافظ القاهرة خالد عبد العال، منطقة "المدبح" بحي السيدة زينب، لمتابعة إزالة "سوق السقط " وكافة الإشغالات والمخالفات الموجودة في عدد من الشوارع المحيطة بمستشفي "57357 " وذلك بحضور المهندسة جيهان عبدالمنعم ، نائبة المحافظ للمنطقة الجنوبية، وعدد من قيادات المحافظة والوزارة.

وتابع وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة - خلال الجولة التفقدية - ما شهدته المنطقة خلال الأيام الماضية من حملات لإزالة كافة المحال المخالفة والتعديات والإشغالات بشارع "السلخانة " و"حسن الأنور " و"ميدان السلخانة " بالتنسيق بين المحافظة والحي وشرطة المرافق، موضحا أنه تم إزالة كافة الإشغالات الواقعة بنطاق السوق والمتمثلة في ثلاثة محال أقيمت بالمخالفة، و29 موقعا لإشغال الطريق بالمخالفة للقانون، كما تمت إزالة 14 سورا مخالفا يعلوه بعض الأعمال الحديدية، وقام حي السيدة زينب والأجهزة المعاونة بتنفيذ حملة لرفع المخلفات ورفع كفاءة الحالة العامة للنظافة بموقع السوق للحفاظ على المظهر الحضاري.

ووجه وزير التنمية المحلية بضرورة المتابعة الميدانية من نائبة المحافظ للمنطقة الجنوبية على تلك المنطقة بصورة دورية لضمان عدم عودة الإشغالات مرة أخرى للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمرضى والمترددين على المستشفى.. مؤكدا ضرورة استكمال أعمال التطوير الجارية للمنطقة المحيطة بالمستشفي من رصف وإنارة وتشجير ليتناسب مع أهمية المكان و تكليف شركة المقاولون العرب باتخاذ اللازم نحو إعادة رصف الموقع واستعادة المظهر الحضاري له مع استبدال التالف من البردورات وإعادة تأهيلها.

وشدد على ضرورة تطبيق كافة الاشتراطات البيئية والصحية في المنطقة المحيطة للمستشفى، والتي تؤثر على صحة وسلامة المواطنين خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد وجهود الدولة الجارية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، موجها بإعادة فحص العقارات الموجودة في تلك المنطقة والتأكد من السلامة الإنشائية لها واتخاذ اللازم نحو العقارات المخالفة، كما وجه بإعداد حملات من الجهات المعنية بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية الصحة على الأماكن غير الرسمية لتصنيع اللحوم.

من جانبه، قال محافظ القاهرة إن حي "السيدة زينب " قام بحصر محال بيع "السقط " والتي بلغ عددها 16 محلا، و17 وكالة لربط الماشية، مشيرا إلى أنه جاري التنسيق لإعداد حملة مكبرة من الجهات المعنية بمحافظة القاهرة، وشرطة البيئة والمسطحات، ومديرية الشئون الصحية، وذلك لاستبيان مدى توافر الشروط الصحية والبيئية بالمحال والوكالات المستغلة بمعرفة بعض الأشخاص ، للحفاظ على صحة المواطنين واتخاذ ما يلزم من الإجراءات القانونية حيال المخالفات حال وجودها.

ووجه بضرورة الاستمرار في أعمال التطهير والتعقيم لكافة الشوارع المحيطة للمستشفى كإجراء وقائي، للحد من انتشار فيروس "كورونا " وسرعة الانتهاء من أعمال التطوير والتجميل للمنطقة، مؤكدا أن ما يتم في المنطقة هو إجراء تنظيمي لا يستهدف قطع أرزاق أصحاب المحال والباعة ، بل يستهدف الحفاظ على صحتهم وعدم تنفيذ أي مخالفات وإشغالات على الأرصفة المخصصة للمشاه ، وعرض المنتجات بصورة غير صحية.

وأوضح أنه جاري التنسيق لإعداد تصور كامل لـ"سوق الحتت" ومقترحات الاستغلال الأمثل للمنطقة والتي تقدر مساحتها الإجمالية بحوالي 4.5 فدان، مشيرا إلى أنه يوجد عدد من المحال خلف المجزر الآلي بالبساتين والمخصص كموقع بديل لـ"سوق الحتت"، حيث تبين وجود العديد من المخلفات والأتربة بكميات كبيرة، ويحتاج الموقع إلى إعادة تأهيل ورفع كفاءة بالكامل، وتم إعداد المقايسات التقديرية اللازمة لرفع مخلفات الطوب والأتربة، و إعادة رفع كفاءة وتأهيل السوق المطلوب النقل إليه والتي تبلغ تكلفتها ما يقارب 2.5 مليون جنيها تقريبا.

وأكد محافظة القاهرة أن المحافظة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لسرعة تنفيذ نقل "سوق السقط" الحالي إلى الموقع المخصص من خلال إسناد أعمال الإحلال والتشطيبات لأحد مقاولي المحافظة المعتمدين لضمان سرعة إنهاء التشطيبات وجودتها ورفع المخلفات.