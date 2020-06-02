يعتمد على الذكاء الاصطناعي.. "الكهرباء" تستعد لإطلاق أكبر موقع خدمات "ذكية"

كتب- محمد صلاح:

قال مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزراة تكثف حاليا استعداداتها لإطلاق أكبر موقع إلكتروني للخدمات الذكية، وذلك للتيسير على المواطنين وضمان عدم وجود تكدس داخل شركات الكهرباء التي تقوم بتقديم الخدمات المختلفة لتلاشي عدم انتشار فيروس كورونا.

ووفقا للمصدر بوزارة الكهربا، فالموقع الإلكتروني أو المنصة الجديدة ستكون شاملة على تقديم كافة خدمات (شحن العدادات - التقديم على طلبات تركيب العدادات الكودية - الاستفسار عن كافة الإجراءات المتعلقة بعمليات الشحن وقراءة العدادات وكيفية تسجيلها والإبلاغ عن أي شكوى سواء تجارية أو فنية - الابلاغ عن الفواتير الخاطئة).

وأضاف المصدر لمصراوي، أن الموقع الجديد سيعتمد على خاصية الذكاء الاصطناعي وتطبيق أحدث التكنولوجيا الحديثة في التعامل مع المواطنين لتخفيف الأعباء عليهم حيث يستطيع أي مواطن الحصول على الخدمة التي يحتاجها وهو في منزله دون أن يذهب إلى شركة الكهرباء التابع لها.

وأوضح أن الوزارة ممثلة في الشركة القابضة لكهرباء مصر، نجحت في وقت سابق في إطلاق تطبيق "منصة الكهرباء الذكية"، على الهواتف المحمولة بأنواعها "أبل أو أندرويد" لكي يتمكن المواطنون من تسجيل قراءة العداد الخاصة به عبر الدخول على التطبيق وملء البيانات الخاصة بالمشترك ولاقت نجاحًا كبيرًا وتفاعل من معظم المواطنين.

ويتضمن التطبيق الذي طرحته الشركة القابضة لكهرباء مصر، عدة خطوات؛ تبدأ بتسجيل القراءة ثم رقم العداد، وبعد ذلك يقوم المشترك أو المواطن بتصوير قراءة العداد وإرسالها عبر التطبيق ثم الدفع الإلكترونى مباشرة من على هاتفه، كما يتضمن التطبيق معلومات المشترك التي يسجلها بنفسه ويحتفظ بكلمة السر.

وقال الدكتور خالد الدستاوي العضو المتفرغ لشئون شركات توزيع الكهرباء، لمصراوي، إن الشركة القابضة لكهرباء مصر قاربت على الانتهاء من تدشين وتأسيس المنصة أو الموقع الإلكتروني، الذي أعدته الوزارة لتلقى طلبات المواطنين المخالفين وسارقي التيار بطريقة غير شرعية، الراغبين في تسوية وتوفيق أوضاعهم خشبة تعرضهم لإجراءات قانونية صارمة.

وتابع"الدستاوي": "بدء عمليات الاختبارات والتشغيل التجريبي للموقع لرصد أي سلبيات أو عقبات يمكن تداركها قبيل الإعلان رسميًا عن إطلاقها.

وأوضح أنه جار العمل على وجود آلية جديدة تسمح للكهرباء بإعلان موعد تلقى طلبات المواطنين في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، إلا أنه لابد أن تطمئن جهات الدولة لإيجابية الإجراء قبيل الإعلان عنه تحسبًا لأى عواقب وخيمة، مؤكدًا أن الهدف من المنصة توفير سبل الراحة للمواطنين، وعدم حدوث تكدس داخل إدارات وهندسات الكهرباء المختلفة دون تكليفهم أي مجهودات.

وأشار إلى أنه يتواصل باستمرار مع شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية بخصوص الاستعدادات لكيفية العمل على المنصة، وتلقي طلبات المواطنين بكل سهولة ويسر، خاصة أن التعامل سيكون بين الكهرباء والمشترك من خلال المنصة، وسيتم إتاحة كافة التفاصيل والإجراءات التي يقوم بها المواطن أو المشترك باتباعها منذ التقديم، وحتى متابعة خطوات التنفيذ بدءا من تلقي الأوراق وحتى المعاينات ثم المقايسات.

وأكد أن خدمات سداد فواتير الكهرباء إلكترونيا لاقت استحسان الكثير من المواطنين لتجنبهم الاحتكاك المباشر مع المحصلين أو تعرضهم لأى مضايقات، إضافة إلى سهولة شحن الكروت الخاصة بالعدادات مسبقة الدفع من خلال النقاط المختلفة والسيارات المتنقلة التى تقوم بشحن الكروت للمواطنين في أي وقت