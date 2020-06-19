الري: إزالة ما يقرب من 272 ألف مخالفة على النيل والمصارف منذ 2015



كتب- أحمد مسعد:



تلقى الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، تقريراً بشأن موجات الحملات التي تنفذها الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية بالتعاون مع الجهات المعنية في مجال الإزالات وتضمنت تنفيذ 271,934 إزالة على نهر النيل ومنافع الري والصرف منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل في يناير 2015، فضلا عن إزالة 406 حالات تعدٍ على نهر النيل وشبكة الترع والمصارف خلال الأسبوع الثالث من شهر يونيو الجاري.



وقال علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل، إن القطاع نفذ 230 إزالة خلال الأسبوع الثالث من شهر يونيو 2020 ليكون إجمالي الإزالات على مستوى القطاع منذ بدء الحملة حتى الأن 53900 إزالة.



وأكد المهندس طارق عواد، رئيس قطاع الري، أن القطاع أزال 166 مخالفة خلال الأسبوع الثالث من شهر يونيو، ليبلغ إجمالي الإزالات بقطاع الري 141260 إزالة.



وفي سياق متصل، أوضح المهندس خالد مدين، رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، أن الهيئة قامت خلال هذا الأسبوع من شهر يونيو 2020 بتنفيذ العديد من الإزالات في نطاق الوجه القبلي، ليصبح إجمالي ما تم تنفيذه منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل في 5 يناير 2015 بعدد 76774 حالة.



جدير بالذكر أن الإزالات تنوعت مابين مبانٍ خرسانية أو بالطوب الأحمر أو أسوار أو تشوينات أو زراعة جسور المصارف أو ردم بالجسور أو قطع جسور المصارف وتوصيل مواسير لصرف المخلفات، وتستمر أعمال الإزالات في تنسيق تام في ضوء برنامج الإزالات الذي تم إعداده بالمشاركة مع قوات الأمن وجهات إنفاذ القانون.



وتشدد الوزارة على مضيها قدماً في تنفيذ كافة الإزالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة في شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة في الوحدات المحلية للحفاظ منافع الري والصرف من التعديات والتصدي لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلويث.