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منظمة خريجي الأزهر تدين الاعتداء الإرهابي على مدرسة بأفغانستان

08:05 م الخميس 18 يونيو 2020
منظمة خريجي الأزهر تدين الاعتداء الإرهابي على مدرسة بأفغانستان

المنظمة العالمية لخريجي الأزهر

كتب - محمود مصطفى:

نددت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، بالهجوم الإرهابي الذي شنته مجموعة من الإرهابيين داخل مدرسة قرآنية في شمال أفغانستان اليوم الخميس، وأسفر عن مقتل 9 طلاب على الأقل، حسب ما أعلنت الشرطة.

وشددت المنظمة في بيان لها الخميس،، على أن ارتكاب هذه الجريمة في مدرسة قرآنية بحق الأبرياء من أطفال، يكشف الوجه الحقيقي للجماعات الإرهابية، ويفضح كذب التصاقهم بالإسلام، مبينًة أن كل ما ترتكبه هذه الجماعات البربرية المتوحشة يخالف تعاليم الإسلام، ويتنافى مع مقاصده وفي مقدمتها حفظ النفس، بل هو خروج صريح علي كتاب الله وتعاليم الأديان قاطبة.

وأضافت المنظمة، أن الشريعة الإسلامية أوصت بحفظ الحقوق البشرية وصيانتها من الاعتداء، وتوعدت من يسفك الدماء أو يعتدي على الأموال أو يروع الآمنين بأشد العقاب في الدنيا وفي الآخرة، واعتبرته باغيا محاربا لله ورسوله، وأوجبت عليه حدا دنيويا إلى جانب العقاب الأخروي، قال تعالى :(إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).

وتقدمت المنظمة بخالص العزاء لأهالي الضحايا، داعية الله تعالى أن يجنب العالم كله ويلات الإرهاب والتطرف.

المنظمة العالمية لخريجي الأزهر أفغانستان الجماعات الإرهابية

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