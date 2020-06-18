المذيع عمرو صلاح يعلن تعافيه من "كورونا": "ضيف رخم وتجربة وعدت"

كتبت- منى الموجي:

نشر المذيع عمرو صلاح، صورة جديدة بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد، الذي اكتشف إصابته به مؤخرًا، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك".

وكتب عمرو مؤكدًا تعافيه "الحمد لله تم القضاء على فيروس كورونا، النهاردة بعد الأشعة والتحاليل الحمد لله تأكدت أني خلصت من الضيف الرخم، اللي جه وخد راحته عندي شوية، عدت على خير الحمد لله يارب.. شكرا لكل واحد اهتم وسأل.. شكرا لكل واحد قدم لي دعم ولو بكلمة والكلمة أهم حاجة في الوقت ده، شكرا لكل صديق حقيقي بان معدنه في الفترة دي".

وتابع عمرو "شكر كبير جدا لوزير الإعلام أسامة هيكل على اتصاله وإنه يطمن على كل الإعلاميين.. وربنا إن شاء الله يقومه بالسلامة قريب"، ووجه نصيحة لمتابعيه، وكشف عن خلاصة تجربته خلال الشهر الذي عانى فيه من الفيروس:

- "وأنت بتكتب بوست مليان طاقة سلبية وندب.. خد بالك إن ناس كتير عندها كورونا بتقراه فالحالة النفسية عندهم مش ناقصة (الحالة النفسية مهمة بنسبة ٥٠ ٪ في العلاج)".

- "أقسم بالله أكتر ناس تعبت وبتتعب وهتتعب دلوقتي

الدكاترة والتمريض وعمال النضافة في المستشفيات (على قد ما تقدروا ادعموهم ولو نفسيا".

- "أصحاب المدرسة مهما عدى الوقت هيفضلوا صحاب معدنهم أصيل".

- "في الأزمة دي لو لا قدر الله دخلت مستشفى هتطلع بصحاب حقيقيين منها، لأن حالتكم كانت واحدة وكنتم داعمين نفسيا جدا لبعض وعديتوا الأزمة مع بعض".

- "متصدقش الأخبار المحبطة إللي مالية الفيسبوك.. صدق إللي تشوفه بعينيك... أقسم بالله الفيسبوك وغيره ما هو إلا خدعة".

- "لو حسيت بأي وجع بسيط استشير دكتور، حل الموضوع في أوله أسهل ما بتسيبه بيكبر".

- "متخافش كورونا مش بعبع أوي كده زيي ما الناس خايفة والدليل حالات الشفاء العالية".

- "إللي بيسأل الشباب بتموت منه.. فهقولك إني سألت الدكتورة وقالتلي إن نسب التعرض لكمية الفيروس هي إللي بتفرق في الشفاء.. علشان كده الكمامات حتى لو خالطت حد بتقل من الرزاز.. فلو لا قدر الله حتى خدت الفيروس فيكون بنسبة قليلة.. وهيجيلك بأعراض خفيفة ويعدي".

- "وأخيرًا من ساعة ما بنتولد ربنا كاتب لكل واحد هيعيش أد إيه في الدنيا بالثانية.. فـ"كورونا" أو غيره ما هو إلا سبب لانتهاء وقتك في الأرض.. متخافوش وهتعدي قريب إن شاء الله".

عمرو صلاح مذيع في قناة الحياة ومحطة نغم إف إم الإذاعية.