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وكيل البرلمان: مصر وعدت ألا تترك أبناءها وأوفت

04:42 م الخميس 18 يونيو 2020
وكيل البرلمان: مصر وعدت ألا تترك أبناءها وأوفت

مجلس النواب

كتب- مصراوي:

أشاد سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، بجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي، في عودة المصريين المختطفين في ليبيا واستعادتهم من الميليشيات الإرهابية التابعة لحكومة الوفاق، مؤكدًا أن مصر وعدت ألا تترك أبناءها وأوفت بوعدها.

وأضاف "وهدان"، في بيان اليوم الخميس، أن مشهد عودة المصريين المحتجزين بليبيا يؤكد أن دولة 30 يونيو دولة قوية برجالها ومؤسساتها وتحظى بثقة الشعب، مؤكدًا أن الدولة لا يمكن أن تترك أبنائها للإهانة من قبل ميليشيات إرهابية، وأنها قادرة على فرض إرادتها على الجميع.

ووجه "وكيل البرلمان"، التحية للقيادة السياسية ورجال المخابرات العامة، ولكل المؤسسات التي تدخلت لاستعادة الشباب المصري من ليبيا، مشيرًا إلى أن تأمين الشقيقة ليبيا من خطر الجماعات الإرهابية هو دفاع عن الأمن القومي المصري.

مجلس النواب السيسي حكومة الوفاق ليبيا الإرهاب

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