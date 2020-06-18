برلماني يكشف التفاصيل الكاملة لظهور فيروس جديد في الصين



كتب- مصراوي:



كشف الدكتور أيمن أبوالعلا، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، حقيقة ظهور فيروس جديد في بكين، بعد انتصارها على فيروس كورونا الذي ضربها في ديسمبر ٢٠١٩.



وأوضح "أبوالعلا"، في اللايف الأسبوعي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعنوان نص ساعة طب، أن الفيروس الذي ظهر في بكين ما هو إلا موجة ثانية من فيروس كورونا وليس فيروس جديد كما أشيع.



وأكد النائب، عدم وجود أي دليل علمي على أن ما ظهر في أحد أسواق بكين فيروس جديد أو أنه أسرع انتشارًا أو أكثر خطورة أو أقوى من فيروس كورونا.



وأشار إلى أن سبب ظهور الموجة الثانية في بكين، لأن هذه المنطقة كانت أقل في عدد الإصابات مقارنة بـ"ووهان"، لذلك لم تحصل على مناعة القطيع وهو ما تسبب في ظهور موجة ثانية من الفيروس.



وتابع: غياب المناعة عن بكين والتساهل في الإجراءات الاحترازية واستئناف أغلب الأنشطة بدون ضوابط كان سببًا في ظهور الموجة الثانية، لافتا إلى أن منظمة الصحة العالمية سبق وحذرت من هذه الموجة.



وحول ما أثير بأن السبب في عودة الفيروس أو ما أطلق عليه فيروس جديد هو السالمون، أكد "أبوالعلا"، أن ذلك غير صحيح والسالمون بريء منه بناء على ما أعلنته النرويج بعد الفحص الدقيق باعتبارها من أوائل مصادر السالمون.



وجدد أيمن أبوالعلا، التأكيد على ن فيروس كورونا تحور إلى الأضعف وفي القريب العاجل سيكون هناك مصل له.



وفي سياق آخر، دعا أيمن أبوالعلا، إلى ضرورة تشديد الإجراءات في التعامل مع الصين بوجه عام وبكين على وجه الخصوص بالتزامن مع الاتجاه لعودة الطيران الخارجي، لتجنب وصول الموجة الثانية من فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن أغلب الدول الأوروبية اتخذت إجراءات صارمة في التعامل مع الصين بعد ظهور الموجة الثانية في بكين.