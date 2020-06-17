وزير النقل: وصول 80 مصريًّا من السعودية عبر ميناء سفاجا

كتب- أسامة علي:

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنه تابع وصول العبارة القاهرة التابعة لشركة القاهرة للعبارات، مساء أمس، وعلى متنها 80 راكبًا مصريًّا و24 سيارة قادمة من ميناء ضبا السعودي، إلى ميناء سفاجا البحري.

وشدد الوزير على تقديم كل التسهيلات وسرعة إنهاء الإجراءات، مع الالتزام بتعليمات الدولة بخصوص معايير الحجر الصحي واستمرار التنسيق بين هيئة موانئ البحر الأحمر وكل الجهات المعنية بميناء سفاجا البحري، ومحافظة البحر الأحمر، ووزارة الصحة (الحجر الصحي)؛ لتسهيل عودة الركاب.

وأنهى فريق طبي متخصص إجراءات الفحص الطبي وإجراء الاختبار السريع لفيروس كورونا على العائدين وطاقم السفينة، وتم تعقيم الأمتعة والسيارات على متن السفينة ومرور الركاب أثناء نزولهم من خلال بوابة تعقيم الأفراد.

وتم زيادة عدد ضباط الجوازات ومفتشى الجمارك لسرعة نهو إجراءات الجوازات والتفتيش والجمارك وتجهيز سيارة إسعاف بجوار السفينة؛ لنقل اية حالة يشتبه في إصابتها، والالتزام بتطهير وتعقيم السفينة والأرصفة والمنشآت والوحدات البحرية بالميناء فور مغادرة العائدين، مع التزام كل العاملين بالميناء بارتداء الكمامات والبدل الواقية اللازمة أثناء التعامل مع الجمهور.