"القابضة للمياه" تعلن تفعيل خدمة الدفع الإلكتروني للفواتير

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن تفعيل خدمة الدفع الإلكتروني لفواتير استهلاك مياه الشرب والصرف الصحي، من خلال تطبيق الشركة القابضة على الهاتف المحمول (125-HCWW)، والمتاح على نظامي التشغيل الأندرويد وIOS.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية نحو التحول الرقمي للقطاعات المختلفة بالدولة وخاصة الخدمات التي تمس المواطنين وفي إطار تطوير منظومة تكنولوجيا المعلومات بالشركة القابضة، وطبقًا للإجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح "رسلان"، في بيان اليوم الأربعاء، أن هذا التطبيق يتيح للمواطن سداد فواتير مياه الشرب والصرف الصحي لعدد ١٠ شركات تابعة للشركة القابضة كمرحلة أولى وهي محافظات (القاهرة، الجيزة، المنوفية، البحيرة، كفرالشيخ، سوهاج، الاسكندرية، البحر الاحمر، مطروح، سيناء) وجاري العمل على اضافة هذه الخدمة لباقي الشركات تباعاً وذلك لإتاحة الخدمة لجميع العملاء على مستوى الجمهورية.

وقال رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف، إن تطبيق الهاتف المحمول 125-HCWW، يتيح عدة مزايا أخرى من أهمها، إرسال إشعارات للمواطنين المسجلين على التطبيق بأعمال الصيانة المخططة وغير المخططة والتعرف على توقيتات انقطاع المياه لتنبيه المواطنين بتدبير احتياجاتهم من المياه، بالإضافة الى امكانية تلقى شكاوى المواطنين والرد عليها، وإمكانية التصوير الفوتوغرافي لمكان الشكوى أو الكسر وإرساله عبر التطبيق، والتعرف على المعلومات والأخبار الخاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

وعن كيفية استخدام التطبيق لسداد الفواتير، قال المهندس أحمد بركات، مدير عام تكنولوجيا المعلومات بالشركة القابضة، إن تحميل تطبيق 125 متاح مجانًا على الهاتف المحمول، ويقوم المواطن بإنشاء حساب بالبيانات المطلوبة، ثم اختيار الشركة التابع لها وإدخال رقم السداد الإلكتروني والمسجل على فاتورة المياه الخاصة به ومن ثم يظهر له قيمة الفاتورة ويتاح له سدادها باستخدام بطاقات الائتمان المختلفة.