الوطنية للإعلام: تسليم شيكات مكافأة نهاية الخدمة للمحالين إلى المعاش أول يوليو

كتب - مصراوي:

أكدت الهيئة الوطنية للإعلام أنه سيتم تسليم الشيكات الخاصة بمستحقات نهاية الخدمة للعاملين المحالين إلى المعاش في شهر يوليو 2018، الأول من يوليو المقبل.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أنه سيتم الصرف في الأول من يوليو المقبل، نظرا لغلق أعمال السنة المالية، والتي تنتهي 30 من يونيو الجاري، على أن يتم البدء في تسليم الشيكات في الأول من يوليو 2020.

وجدير بالذكر أن تكلفة صرف هذه المستحقات بلغت ما يزيد عن 12 مليون تم توفيرها من خلال الموارد الذاتيه للهيئة.

وأكدت الوطنية للإعلام أنها قامت ببعض الإجراءات رغم ضآلة مواردها المالية لتدبير تلك المبالغ دون الحصول على دعم إضافي للموازنة المخصصة لها حرصاً منها للحفاظ على حقوق العاملين بها وصرف مستحقاتهم المالية.