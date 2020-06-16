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الطيران المدني: تخصيص 10 ملايين جنيه لعلاج العاملين المصابين بفيروس كورونا

09:53 م الثلاثاء 16 يونيو 2020
الطيران المدني: تخصيص 10 ملايين جنيه لعلاج العاملين المصابين بفيروس كورونا

وزير الطيران المدني الطيار محمد منار

كتب - محمد عبيد:

أعلن الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، تخصيص 10 ملايين جنيه من صندوق دعم الطيران، لعلاج العاملين بالوزارة وقطاعاتها وشركاتها التابعة وهيئاتها من فيروس كورونا المستجد .

وقال وزير الطيران، في بيان له، الثلاثاء، إنه تم توفير كافة سبل الرعاية الطبية والتدابير الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة العاملين بقطاع الطيران خاصة فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، وتم توقيع بروتوكول مع إحدى المستشفيات الخاصة لتخصيص مبنى المستشفى بالكامل لتقديم الخدمة الطبية للعاملين بالطيران المدني، لتلقى العلاج أو العزل حال تعرض أحدهم للإصابة بفيروس كورونا لا قدر الله، واستخدام المستشفى بكامل إمكانياتها وأجهزتها ومعداتها الطبية لعلاج العاملين، تحت إدارة و إشراف شركة مصر للطيران للخدمات الطبية.

وقال وزير الطيران، إن الوزارة تضع على قمة أولوياتها صحة وسلامة جميع العاملين خلال هذه المرحلة، وتقديم أعلى درجات الرعاية الطبية لهم، حيث أن جميع العاملين يقومون بأداء متميز ومشرف لخدمة بلادهم فى هذه الفترة الحاسمة، التي نمر بها في مواجهة فيروس كورونا، مضيفاً أن الوزارة تواصل جهودها لعبور هذه الأزمة.

وتابع منار:"نحن أكثر قوة وإصراراً لاستعادة الطيران المدني المصري عافيته خلال وقت قريب".

الطيار محمد منار فيروس كورونا الطيران المدني

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