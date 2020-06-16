الصحة تنشر طريقة التبرع بالدم عبر فيسبوك.. (إنفوجرافيك)

كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان، على "فيسبوك"، آليات تسجيل المواطنين كمتبرعين بالدم عبر تطبيق فيس بوك.

وأوضح انفوجراف لوزارة الصحة طريقة التسجيل كالتالي:

وحددت الوزارة رابط إلكتروني للتسجيل للتبرع بالدم، www.facebook.com/donateblood

وأكدت الوزارة أنه يمكن التواصل مع خدمات نقل الدم القومية على الرقم ١٥٣٦٦.