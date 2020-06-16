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الصحة تنشر طريقة التبرع بالدم عبر فيسبوك.. (إنفوجرافيك)

07:36 م الثلاثاء 16 يونيو 2020
الصحة تنشر طريقة التبرع بالدم عبر فيسبوك.. (إنفوجرافيك)

التبرع بالدم

كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان، على "فيسبوك"، آليات تسجيل المواطنين كمتبرعين بالدم عبر تطبيق فيس بوك.

وأوضح انفوجراف لوزارة الصحة طريقة التسجيل كالتالي:

وحددت الوزارة رابط إلكتروني للتسجيل للتبرع بالدم، www.facebook.com/donateblood

وأكدت الوزارة أنه يمكن التواصل مع خدمات نقل الدم القومية على الرقم ١٥٣٦٦.

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التبرع بالدم وزارة الصحة

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