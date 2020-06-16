"الزراعة" تعلن موافقة "المركزي" على تسهيلات جديدة لصغار المزارعين

كتب- أحمذ مسعد:

أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن موافقة طارق عامر، محافظ البنك المركزي، على استثناء صغار المزارعين والمربين في مجالات "تربية إناث الماشية، مراكز تجميع الألبان، مزارع الدواجن"، من الشكل القانوني للتمويل، وأن يتم التمويل في شكل أفراد.

وأوضحت وزارة الزراعة، في بيان اليوم الثلاثاء، أن ذلك يأتي ردًا على خطاب وزير الزراعة لمحافظ البنك المركزي في هذا الشأن، حتى يتمكن صغار المربين من الاستفادة من مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة (5%).

وقال السيد القصير وزير الزراعة، إن أكثر من 70% من العاملين في نشاط "تربية إناث الماشية ومراكز تجميع الألبان ومزارع الدواجن" من صغار المربين يمارسون النشاط في شكل فردى، وذلك حتى يتسنى للبنوك المانحة للتمويل النظر فى تمويل هذه الأنشطة فى إطار مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة (5%).

وأكد القصير، أنه جاء ذلك في ضوء تكليفات القيادة السياسية بدعم صغار المزارعين فى مجالات زيادة رؤوس الثروة الحيوانية المحسنة وراثيًا وتطوير مراكز تجميع الألبان، ورفع كفاءة عنابر الدواجن القديمة فى الوادى والدلتا وتحويلها من نظام التربية المفتوح إلى نظام التربية المغلق.

وأشار إلى أن البرنامج يهدف إلى الحفاظ على الثروة الداجنة والصحة العامة والبيئة وتحسين العائد الاقتصادي، حيث أن صغار المربين في مجالات الألبان والدواجن والثروة الحيوانية يمثلون أكثر من 70%.