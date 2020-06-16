أشرف رشاد: الأغلبية البرلمانية قادرة على تحمل مسئولية قوانين الانتخابات

كتب- مصراوي:

قال النائب أشرف رشاد ، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن ائتلاف الأغلبية البرلمانية، قادر على تحمل المسئولية بتقديمه قوانين مجلس الشيوخ ومجلس النواب، مطالبًا رئيس البرلمان بإغلاق باب المناقشة في القانون وبدء النظر في المواد.

وأشار "رشاد"، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، أن رئيس البرلمان منح جميع القوى السياسية تحت القبة، فرصة الحديث عن القانون، لافتًا إلى أنه تم الاعتماد على نقطة ثابتة في قانون تقسيم الدوائر الخاص بمجلس الشيوخ وكانت محددة من يناير 2020.