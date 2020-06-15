القومي للمرأة يصدر تقريره حول دراما رمضان

كتب- مصراوي:

أصدر المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، تقريرًا حول رصد لجنة الإعلام بالمجلس برئاسة الدكتورة سوزان القليني الأعمال التلفزيونية المقدَّمة فى شهر رمضان، للخروج بمؤشرات حول صورة المرأة فى الإنتاج الإعلامي لرمضان 2020، بالإضافة إلى قيام لجنة الإعاقة بالمجلس برئاسة الدكتورة هبة هجرس برصد صورة المرأة المعاقة.

وأشارت الدكتورة سوزان القليني، خلال التقرير، إلى أن لجنة الإعلام قامت بتشكيل فرق بحثية مكونة من 270 طالبًا وطالبة من طلاب بكلية الآداب جامعة عين شمس، وقامت برصد 26 مسلسلا، بالإضافة للإعلانات والبرامج، بالإضافة إلى الوقوف على ما تناولته الصحف حول المسلسلات وموقف النقاد والمجتمع المحيط من الأعمال الرمضانية المعروضة لهذا العام ومراعاة مؤشرات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فيما يخص صورة المرأة وتوافق الأعمال مع الكود الإعلامي الصادر عن لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة في 2018، مؤكدة أن الرصد اعتمد على معايير المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والكود الإعلامي للمرأة الصادر عن لجنة الإعلام بالمجلس.

وأوضحت رئيس لجنة الإعلام بالمجلس أن المؤشرات العامة لتحليل صورة المرأة في الإنتاج الإعلامي للأعمال الدرامية المقدَّمة طوال شهر رمضان لعام 2020 جاءت كما يلي:

- الالتزام بوجود التصنيف العمري للمشاهدة قبل بداية الأعمال الرمضانية وإن كان معظمها لا يتناسب مع الفئة العمرية المحدد لها.

– جاء إجمالي الأعمال الدرامية للبطولات النسائية 10 في المسلسلات التالية (خيانة عهد- سلطانة المعز – بـ100 وش – ليالينا 80 – ونحب تاني ليه – فرصة تانية – سكر زيادة – لعبة النسيان – القمر آخر الدنيا – جمع سالم) وعكست صورة مسلسلات لعبة النسيان ونحب تاني ليه صورة المرأة القوية، وظهرت أسوأ صورة للمرأة فى مسلسل بـ100 وش حيث عكس صور سلبية للمرأة من بينها النصابة والمدمنة والمتلونة وعلى عكس المؤشرات الأولية للتقرير النصفي الأولى الذي أظهر دعم مسلسلي "خيانة عهد" للمرأة القوية المسالمة، إلا أن النصف الثانى من شهر رمضان ركز المسلسل أيضًا على صورة المرأة القوية التي تحدَّت الحزن على فقد الابن واتفقت مع الجهات الرسمية للإيقاع بمرتكبي الجريمة وهم أخواتها.

وظهرت قوة بطلة المسلسل فى مواجهة الشر والكراهية وتدبير المكائد والقتل لأقرب أفراد عائلتها وهو ابنها، وقد تفوقت الفنانة يسرا على نفسها فى أداء هذا الدور.

– احتلت قضية العنف ضد المرأة المرتبة الأولى بين أبرز القضايا والموضوعات التي تم تناولها فى المسلسلات، تليها المشاكل الأسرية في المرتبة الثانية، ثم تربية الأبناء في المرتبة الثالثة، وظهرت قضية الطلاق بمعالجات درامية إيجابية في أكثر من مسلسل هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة مثل مسلسل فلانتينو ومسلسل شاهد عيان وليالينا وحب عمري ونحب تاني ليه.

– تعالج في مسلسلات رمضان للمرة الأولى هذا العام قضية الانتهاكات الإلكترونية والجرائم السيبرانية عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي تنتهك خصوصيات الأشخاص، وما يترتب عليها من المشاكل الأسرية، وتم تناول هذه القضية في مسلسلات خيانة عهد وبـ100 وش ولعبة النسيان.

– تعرضت المرأة في المسلسلات للعديد من مظاهر العنف بمعدل (444 مشهد للعنف)؛ سواء كان مادي تَمثَّل في الضرب والإهانة المباشرة والقتل، أو المعنوي الذي تَمثَّل في القهر والتمييز ضد المرأة – الدونية – والاضطهاد والاحتقار والذل والسخرية أو كلاهما معًا، وجاء تركيز الأعمال الدرامية على العنف المعنوي بنسبة 69% عنها في العنف المادي والمشاهد التي تجمع بين العنف المعنوي والمادي.

– من أبرز المسلسلات التي ركزت على العنف المعنوي ضد المرأة: (اتنين في الصندوق، فلانتينو، سلطانة المعز، لعبة النسيان، ونحب تاني ليه، فرصة تانية، جمع سالم، رجالة البيت)، أما عن أكثر المسلسلات التي ظهر فيها العنف المادي بصورة أكبر فكانت: (لما كنا صغيرين، ليالينا، ونسني، شاهد عيان) أما المسلسلات التي جمعت بين العنف المادي والمعنوي فهي (خيانة عهد، البرنس، بـ100 وش، اللعبة، الفتوة ).

– يعتبر الرجل مصدر العنف الأبرز ضد المرأة وظهر ذلك في (636 مشهدًا للعنف) ومن أبرز المسلسلات التي ظهر فيها ذلك:(الفتوة، اتنين في الصندوق، البرنس، ولاد إمبابة، ونحب تاني ليه، فرصة تانية، لعبة النسيان، في مقابل (330 مشهدا للعنف) مارستها مرأة ضد امرأة أخرى مثل مسلسلات: "خيانة عهد، سكر زيادة، لما كنا صغيرين، واكلينها والعة، حب عمري"، ويعتبر الزوج أو الخطيب هو المصدر الأول للعنف ضد المرأة وظهر ذلك فى "217 مشهدًا للعنف".

– بلغت إجمالي الصور الإيجابية التي ظهرت بها المرأة في المسلسلات (1104 مشهد إيجابي) في مقابل ( 755 مشهد سلبي) وهو ما يُعد مؤشر جيد لتوافق الدراما الرمضانية هذا العام مع ما جاء فى الكود الإعلامي الصادر عن لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة عن أهمية الحديث عن الأدوار الإيجابية التي تلعبها المرأة في المجتمع، ومن أكثر المسلسلات تركيزًا على الصورة الإيجابية للمرأة: "حب عمري، ونحب تاني ليه، ليالينا، لعبة النسيان، الاختيار، سكر زيادة، جمع سالم، الفتوة، النهاية".

– اهتمت كل المسلسلات بالمرأة فى الحضر وعدم الاهتمام بالمرأة فى الريف إلا فى مشاهد نادرة .

– اهتمت دراما هذا العام بالمستوى الاجتماعي المتوسط بنسبة 42 % ثم المستوى الاجتماعي الأعلى 40% وجاءت في المرتبة الأخيرة الدراما التي اهتمت بالأحياء الشعبية بنسبة 18% وهو ما يعكس عدم اهتمام دراما هذا العام بالمشكلات التي تهدد المرأة في المستوى الاجتماعي المنخفض والتي تُشكِّل نسبة لا يُستهان بها من قضايا المرأة المصرية.

وأكدت "القليني"، أن المؤشرات الإيجابية التى ظهرت في تحليل صورة المرأة فى الدراما الرمضانية لعام 2020 كما يلي:

- الالتزام إلى حد كبير بالكود الأخلاقي لمعالجة قضايا المرأة في الدراما الذي أصدرته لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة معتمَد من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وكذلك فى الإعلانات والبرامج وكان هذا من المؤشرات الإيجابية لهذا العام ومن أبرزها ما يلي:

– ظهور الفئات العمرية المختلفة للمرأة هذا العام واهتمت معظم المسلسلات بتقديم المرأة في الفئات العمرية المختلفة مثل مسلسل سكر زيادة الذي يناقش اهتمامات وقضايا المرأة فى الفئة العمرية الكبيرة وهو ما غاب عن المسلسلات طوال السنوات الماضية، ومسلسل ليالينا 80 الذي أظهر شكل المراهقات الواعيات، ومسلسل خيانة عهد، ومسلسل لعبة النسيان الذي ألقى الضوء على دور مراكز الدعم والطب النفسى فى دعم المرأة ضد ما تتعرض له من أزمات نفسية.

– ناقشت معظم الأعمال الدرامية خاصة ذات البطولات النسائية منها القضايا التى تواجه المرأة والطريقة الأمثل لمعالجتها مثل مسلسل نحب تاني ليه وخيانة عهد وجمع سالم وسلطانة المعز ويتوافق ذلك مع الكود الإعلامي الذي شدّد على تقديم النماذج الإيجابية للمرأة ومناقشة كافة قضايا المرأة بموضوعية.

– تميزت بعض المسلسل بظهور المرأة بصورة المُحِبَّة لعمل الخير والتي تحاول إصلاح نفسها وإسعاد من حولها، كما ظهرت أيضا فى صورة المرأة القوية الحكيمة التى تحتوى بيتها وتحافظ على زوجها رغم أى عوامل حاولت هدم البيت، لكنها ظلت قوية بل بالعكس كانت بجانب زوجها فى خطئه وهذا ليس معتاد علينا عرضه كمسلسل القمر آخر الدنيا – حب عمرى – جمع سالم – سلطانة المعز .

– تراجُع نسب ظهور التدخين والمخدرات والملابس الخادشة للحياء إلا فى مسلسلات قليلة مقارنة بالأعوام الماضية.

– وعلى الرغم من ظهور الإيجابيات إلا أن هناك بعض التجاوزات التى سيرد ذكرها تفصيلًا فيما يلي:

– التركيز على تصدير فكرة أن المال هو الهدف من الحياة والمصدر الاساسي للسعادة حتى لو تَكلَّف الأمر التنازل عن القيم والمبادئ من أجل الحصول عليه والانتقام من أقرب الأقربين الأخ أو الأخت أو الابن، وذلك من خلال عرض نماذج لأشخاص تسعى للحصول على المال بمختلف الطرق الشرعية وغير الشرعية “كالقمار والمتاجرة بالدين والقتل “( البرنس، لما كنا صغيرين، خيانة عهد، ب 100 وش).

– استخدام الإيحاءات الجنسية بشكل كبير خاصة فى المسلسلات الكوميدية فى مسلسل اللعبة ورجالة البيت واثنين فى الصندوق وعمر و دياب .

– استخدام الألفاظ البذيئة وغير اللائقة من السيدات فى بعض المسلسلات مثل مسلسل ب 100 وش حيث جاء على لسان بطلة العمل ” يابنت الكلب ” موجهة إلى أختها ويا ” ابن الكلب ” للبطل ومسلسل اتنين فى الصندوق جاء على لسان ممثلة أخرى اقلعلك ملط،احطك فى كرشى، شغل لبط وغيرها الكثير من الألفاظ التى استُخدِمت.

– ظهور قضية الخيانة الزوجية من قِبل الرجل أو المرأة على حد سواء بشكل أقل هذا العام، كما ظهر فى مسلسل شاهد عيان، ليالينا 80، البرنس، لعبة النسيان، فلانتينو وخيانة عهد ونحب تانى ليه.

– ظهور السيدات بشكل المرأة اللعوب التى تتلاعب بالرجل للحصول عليه حتى إذا كان متزوج أو خاطب مثل مسلسل لما كنا صغيرين، فرصة تانية، خيانة عهد، فلانتينو.

– ظهور الكثير من أشكال التنمر هذا العام فى بعض المسلسلات كمعايرة الأخت لأختها أو الزوجة لزوجها والأم لابنتها والنظرة الدونية للمهن الأقل مثل مسلسل ولاد إمبابة، البرنس، اتنين فى الصندوق، رجالة البيت، سكر زيادة، حب عمرى وعمر ودياب ويانا ياجدو .

– حمل مسلسلي خيانة عهد ولما كنا صغيرين العديد من المشاهد السلبية لصورة المرأة المقدمة فى الدراما الرمضانية من حيث (التفكك الأسري – تدبير المكائد– الانتقام – الغدر بالأهل والأصدقاء – اللجوء للطرق غير المشروعة للحصول على ما تريده المرأة).

– ظهرت المرأة المتسلطة سليطة اللسان فى أكثر من عمل درامى هذا العام مثل مسلسل ( فلانتينو – اللعبة – ولاد امبابة – اثنين فى الصندوق – البرنس – ب 100 وش – خيانة عهد ) .

وأشارت القليني إلى أن معظم الإعلانات جاءت بشكل مقبول ولم تتناول المرأة المصرية بشكل غير لائق إلا إعلان قطونيل وجاءت ملاحظات لجنة الرصد حول ما يقدمه من إسفاف وعدم احترام للعادات والتقاليد المصرية فى اختيار كلمات الأغنية أو الاستعراضات الحركية، وتمت الاستجابة من قِبل شركة قطونيل على وقف الإعلان الخاص بهم بناءً على الطلبات المقدَّمة لضرورة وقف بثه فى القنوات لما تضمَّنه من إسفاف، وتقدَّمت الشركة باعتذار رسمي للشعب المصري، بالإضافة إلى أن هناك بعض الملاحظات العامة لإعلان مستشفى أهل مصر للحرائق هذا العام الذي تضمَّن:

– جرعة عالية وغير مقبولة من التخويف والتهديد واللوم إلى الكبار الجدة والآباء والأمهات وكأن المسؤولين عن الرعاية هم أساس المشكلة.

– إثارة مشاعر التأنيب والمسؤولية لمن مروا بظروف حرائق مماثلة .

– وتعتبر كثافة الإعلانات المرعبة فى هذا الوقت المُحمَّل بالضغوط النفسية نتيجة جائحة (أزمة كورونا) غير مُوفَّق على الإطلاق من جانب المنتجين.

– استخدام الأطفال حتى ولو كارتونيًا فى إعلان المستشفى ينعكس على الأطفال المشاهدين ويصيبهم بالفزع والخوف والقلق.

– لجوء كل الإعلانات إلى ما يُعرف بإعلانات الصدمات دون التنوع فى مداخل التأثير والأوتار الإقناعية كعاطفة الأمومة والأبوة، الصحة، الأمل فى حياة أفضل، وبالتالي لم تأتِ الإعلانات تفاؤلية ترغيبية بينما اتسمت بكونها تهديدية تشاؤمية تحذيرية.

– ومن الإعلانات الإيجابية لتناول صورة المرأة ومساندتها فى المجتمع إعلان بنك مصر الذي ظهرت فيه المرأة الطبيبة والممرضة والأم المراعية لأبنائها، وكذلك المرأة الرحيمة بالحيوانات، وكذلك المرأة المريضة بالبهاق وهى ملكة مُتوَّجة مبتسمة، وكذلك المرأة المنطلقة المحبة للحياة والمرأة المتفهمة لمن حولها حتى الطفل المعاق تتحدث معه بلغة الإشارة وتخلق وسيلة للحوار .

– وكان من أسوأ المواد الإعلامية التى عُرِضت فى رمضان برنامج ” رامز مجنون رسمي” : الذي يقدمه رامز جلال لأنه ينشر محتوى به شكل من أشكال العنف والقسوة والاستمتاع بِذُل الآخر مما يؤثر على أذهان الأطفال ووعيهم، ويؤدي إلى حدوث مشكلات فى حياتهم المستقبلية، كما يحتوى البرنامج على ألفاظ وإيحاءات خادشة للحياء ويحمل الكثير من أشكال التنمر للشخصيات التي يستضيفها مذيع البرنامج وخاصة الشخصيات النسائية وبرنامج “خلى بالك من فيفي”: تحتوى على كم من الاستهزاء والعنصرية والتنمر للسيدات على سبيل المثال صاحبة البشرة السمراء مما يشجع على التنمر ضد أصحاب البشرة السمراء سواء من أهالينا فى النوبة أو أسوان وبعض الأماكن فى الصعيد، وأيضًا أشقائنا السودانيين والأفارقة المتواجدين فى مصر، بالإضافة إلى نشر أفكار للسحر والشعوذة والتشجيع على استخدامها وهذا تعدي صريح وتنمر مباشر ضد حقوق المرأة، بالإضافة إلى الاستهزاء بمرضى الصرع وإظهارهم بصورة غير لائقة.

وبالنسبة لصورة المرأة المعاقة أوضحت د. هبة هجرس رئيسة لجنة الإعاقة بالمجلس أن هناك العديد من الصور السلبية التى تم رصدها وتمثلت فى برنامج “البروفة” صورة سلبية وإساءة مباشرة للنساء والفتيات ذات الإعاقة وكل الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال سلوكيات وتعبيرات تسيئ لهم ولا تُعبِّر عن ظروفهم بشكل واقعي؛ حيث قام أحد الممثلين بتجسيد شخصية شاب من ذوي الإعاقة الذهنية واستخدامه فى تخويف الممثل المشارك، بالإضافة إلى برنامج كريزي تاكسي على قناة الحياة 2 فى إحدى حلقاته نماذج لأشخاص ذوي إعاقة ذهنية قدمه بشكل مسيء، حيث صورهم أنهم خطر لدرجة التطاول بالأيدى مع راكب التاكسي.

و برنامج رامز جلال مجنون رسمي حيث تهكم رامز جلال على الأشخاص ذوي الإعاقات البصرية ومستخدمي الكرسي المتحرك فى حلقتين الثانية والرابعة فى الحلقة الثانية قال.. "هتبقى قاعدة على كرسي متحرك"، وفى الحلقة الرابعة قال "هتبقي عزيزة العارجة".

وجاء رد فعل قوي من أكثر من جهة معنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حول إساءة قناة النهار لذوي الإعاقة وفى ضوء ذلك قدمت القناة اعتذارً مبتورًا نسبت فيه الخطأ للشركة المُعلِنة قائلة أن القناة غير مسؤولة عن المادة.

وأشارت دكتورة هبة، أن مسلسل ليالينا 80، لشخصية شاب أصيب في حادث سير وكانت بصحبته فتاة، وعلى إثر الحادث أصيب الشاب ببتر قدمه وفقدت الفتاة بصرها، وعرض المسلسل لصورة إيجابية فى تعامل كل أسرة من أسرتى الفتاة والشاب مع إصابتيهما حتى الوصول للتقبُّل والتعايش مع الإعاقة الجديدة. بالإضافة إلى أنه تم رصد صورة إيجابية للأشخاص ذوي الإعاقة فى إعلان أنت أقوى من المخدرات البطل فى الإعلان شخصية إيجابية حقيقية وهو أحد ضباط القوات المسلحة أصيب ببتر فى القدم فى عمليات سيناء، وإعلان شركة العربي صُناع الثقة تضمَّن مشهد إيجابي لأم تساند طفلها المعاق ذهنيًا وإعلانwe غناء تامر حسنى مبادرة حماية.. الإعلان به دمج جيد للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث ظهر أول الإعلان أم مع بنتها من متلازمة داون وكذلك سيدة على كرسي متحرك.

وفي النهاية أوضحت عددًا من النقاط التالية:

– 9 شخصيات فقط هي لنساء ذات إعاقة من بين ألف ومائتين شخصية نسائية تقريبًا فى 24 مسلسل قامت لجنة الإعاقة برصدهم في 520 ساعة دراما وأكثر من 150 إعلان مختلف وأكثر من 42 برنامج حواري وكوميدي، في دراما وبرامج واعلانات رمضان 2020 .

– ارتبط وجود شخصية المرأة ذات الإعاقة فى الدراما والإعلانات والبرامج بكونها معاقة وليس كونها إنسانة تتقاطع في كثير من المشكلات الحياتية مع باقي شرائح المرأة.

– لا وجود لدور بطولة واحدة لسيدة ذات إعاقة فى كل دراما رمضان 2020

– لم تُتيح أى من القنوات الفضائية بعرض عمل درامي أو مادة إعلانية أو برامج حوارية أو كوميدية متاحة للأشخاص ذوي الإعاقة مترجَمة إلى لغة الإشارة ومصحوبة بنص مكتوب.

– استمرار تجاهل صناع الدراما لقضايا النساء والفتيات ذوي الإعاقة رغم تنويه تقرير العام الماضي عن ذلك ومطالبته لصناع الدراما بالأخذ فى الاعتبار لقضايا الإعاقة كونها تهم وتشغل نصف المجتمع المصري تقريبًا.

– تأتي تفاصيل الرصد الإعلامي فى التقارير المُفصَّلة للجنة الإعلام والإعاقة بالمجلس.