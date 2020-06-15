عبدالعال: المرأة المصرية حصلت على حقوق لا مثيل لها في عهد الرئيس السيسي
كتب - مصراوي:
قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن المرأة المصرية، حصلت على حقوق لا مثيل لها فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، متابعا:" رئيس الجمهورية الأكثر إنحيازا لهن".
وأكد عبدالعال، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، أن كل النائبات لهن رصيد كبير داخل المجلس، ويصل عددهن لـ91 نائبة، وهى النسبة الأكبر على الإطلاق.
وأضاف، أن الحكومة المصرية أيضا شهدت أكبر تمثيل للوزيرات، مضيفا:"الرئيس السيسى دائما وأبدا يدعم المرأة ".
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