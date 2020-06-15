الذروة الأربعاء.. الأرصاد: ارتفاع في درجات الحرارة لمدة 48 ساعة

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة تشهد ارتفاع تدريجي بداية من غدًا الثلاثاء ولمدة 48 ساعة، لتبدء في التراجع إلى المعدلات يوم الخميس المقبل.

وأضافت "شاكر"، اليوم لمصراوي، أن ذروة الارتفاع ستكون بعد غد الأربعاء، حيث من المتوقع أن تصل درجات الحرارة على القاهرة 39 درجة.

وتابعت: "تسجل درجات الحرارة على السوحل الشمالية 26 درجة، وجنوب سيناء 40 درجة، وشمال الصعيد 41 درجة، وجنوب الصعيد 44 درجة.

وأشارت إلى أن الارتفاع في درجات الحرارة بسبب تأثر البلاد بمنخفض الهند الموسمي، لافتة إلى أن الظواهر جوية الأكثر تاثيرًا هي الشبورة المائية الخفيفة في الصباح الباكر، على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، كما تنشط الرياح على جنوب سيناء.

وأوضحت وكيل مركز الاستشعار عن بعد، أنه بداية من يوم الخميس تعود درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية وتسجل بين 33 و 34 درجة.