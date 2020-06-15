كورونا في 24 ساعة: قفزة في الوفيات وتصنيع "ريمديسيفير" في مصر و25 ألف إصابة في أمريكا



أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 1618 حالة إصابة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس اليوم، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وسجلت الولايات المتحدة رقما قياسيا لأعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، بعد تسجيل ٢٥ ألف حالة جديدة منذ الأمس.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

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