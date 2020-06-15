303 ملايين جنيه.. "المصرية لنقل الكهرباء" تتعاقد على إنشاء محطة محولات "مدينتي 2"



كتب- محمد صلاح:

قالت المهندسة صباح مشالي، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، إنها وقعت، اليوم الأحد، مع الاتحاد المكون من شركتي (SieyanElectric & Estern Green Power &TBEA Shengyang Transformer & Sieyuan Electric Egypt)، عقدًا لإنشاء مشروع محطة محولات مدينتي 2، جهد 220/66/22 ك.ف، التابعة لمنطقة كهرباء القاهرة؛ لزيادة القدرة الكهربائية لمشروعات مدينتي وتدعيم الشبكة الكهربائية بمنطقة شرق القاهرة.

وأوضحت مشالي، في تصريحات أدلت بها، أن العقد يتضمن عقد إنشاء مشروع محطة محولات مدينتي 2 جهد 220/66/22 ك.ف بمهمات جهد 220/66 ك.ف من النوع المعزول بالغاز (GIS).

وأضافت رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء أن القيمة الإجمالية للتعاقد تبلغ 303 ملايين جنيه ويتم التمويل من المصادر الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني، وبمدة تنفيذ تصل إلى نحو (12) شهراً من تاريخ توقيع العقد.

جدير بالذكر أن ربط المحطة يتم على جهد 220 ك .ف من خلال فتح الخط الهوائي بدر/ القاهرة الجديدة، ومدّه بطول 2× 500 متر ليصبح بدر/ مدينتي، القاهرة الجديدة/ مدينتي بتكلفة تقديرية تصل إلى نحو 4,5 مليون جنيه.

كما يتم الربط أيضًا على جهد 66 ك.ف من خلال فتح كابل الشروق/ مدينتي، بدر/ مدينتي، قطاع 630 مم2 بتكلفة تقديرية تصل إلى نحو 15 مليون جنيه.

تأتي مثل هذه الأعمال تأكيداً لتوجيهات رئيس الجهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لتدعيم الشبكة الكهربائية بمحافظات مصر المختلفة، وفي إطار الجهود الضخمة التي يبذلها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير شبكات نقل الكهرباء بمحافظات مصر المختلفة ضمن خطة رفع جودة التغذية الكهربائية المقدمة على مستوى الجمهورية، وذلك مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، في إطار الإجراءات العامة التي تقوم بها أجهزة الدولة والحكومة المصرية للحفاظ على سلامة العاملين، بما لا يؤثر على حسن سير العمل وجودته مع التشديد على الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة لتحقيق النمو المستدام.