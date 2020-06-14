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وزير الإعلام: اشترطنا حماية صحة المواطنين والسياح أثناء وضع خطط عودة السياحة

06:59 م الأحد 14 يونيو 2020
وزير الإعلام: اشترطنا حماية صحة المواطنين والسياح أثناء وضع خطط عودة السياحة

وضع خطط عودة السياحة

(مصراوي):

قال أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، إنه أثناء وضع خطط عودة السياحة، كان العامل الرئيسي هو الحفاظ على صحة المواطنين والسائحين، مضيفًا أن الحكومة حريصة كل الحرص على هذا الأمر.

وأضاف هيكل خلال كلمة له في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيري السياحة والطيران، اليوم الأحد، أن جميع الخطط تتميز بالمرونة الكافية بحيث يتم الحفاظ على صحة الجميع بما فيه العاملين في السياحة و الطيران، مؤكدًا أن جميع الإجراءات التي تمت في جميع الوزارات تتسم بالمرونة.

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