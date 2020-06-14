أخبار أسوان إيه؟.. عبد العال يسأل نائبًا.. والأخير يرد: تعاني أزمة كمامات

كتب- مصراوي:

أثار شرعي صالح، عضو مجلس النواب، أزمة نقص الأدوية والكمامات في محافظة أسوان، لمواجهة فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد، أثناء مناقشة مشروع قانون بتعديل قانون مجلس النواب، حيث أشار النائب إلى أن هناك نقصًا حادًّا في الأدوية والكمامات؛ بما يؤثر سلبيًّا على المصابين بفيروس كورونا.

ولفت صالح إلى أن محافظة أسوان تعاني نقصًا كذلك في بروتوكول علاج فيروس كورونا، مشددًا على ضرورة أن يراعوا الحد اليسير في توفير المستلزمات الطبية لعلاج المصابين.

وطالب النائب رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، بتوصيل صوت أهالي أسوان، لرفع المعاناة عنهم في ظل هذه الأزمة.

جاءت تصريحات النائب على خلفية سؤال وجهه إليه رئيس المجلس، قائلًا: أخبار أسوان إيه؟