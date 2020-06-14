حفاظًا على الهوية ونشر الوعي.. "الهجرة" تترجم آخر حلقات مسلسل "الاختيار" لأبناء المصريين بالخارج

كتب- أسامة علي:

أعلنت وزارة الهجرة ترجمة آخر ثلاث حلقات من "مسلسل الاختيار (العمل الدرامي الوطني)؛ استكمالًا لجهود ربط أبناء الجيلَين الثاني والثالث من أبناء المصريين بالخارج بوطنهم والحفاظ على الهوية ونشر الوعي بقضايا الأمن القومي بينهم، والتي تتم بالتعاون بين القوات المسلحة ووزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج في صورة دورات تثقيفية.

وجاءت الترجمة استجابة لمبادرة من وزيرة الهجرة؛ لنقل تلك الروح الوطنية إلى شباب المصريين بالخارج، نظرًا لما قدمته الحلقات الأخيرة من المسلسل المصري "الاختيار" من توثيق دقيق لأحد أهم المعارك ضد التكفيريين في شمال سيناء، وشهدت عرضًا متميزًا لتفاصيل "ملحمة البرث" وظهور الأبطال الحقيقيين وشهادات حية من الضباط والجنود المقاتلين في شمال سيناء من المشاركين في ملحمة البرث والهجوم على كمين الفرافرة، وشهادة السيدة منار سليم، زوجة الشهيد العقيد أحمد منسي.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، أن الحلقات سيتم بثها بالترجمة الإنجليزية والفرنسية، عبر صفحات الوزارة الرسمية وصفحات شباب المصريين بالخارج، بالإضافة إلى توزيعها على رموز الجاليات المصرية في الخارج.

وطيلة شهر رمضان الماضي، تصدر مسلسل "الاختيار" نسب المشاهدة، في حين كانت النهاية مختلفة ومميزة، أشاد بها المتابعون، وتصدرت مواقع التواصل، كما جاء تتر نهاية المسلسل "سلام سلام" بصوت النجمة أصالة.

يُذكر أن مسلسل "الاختيار" تناول حياة قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة، أحمد صابر منسي، الذي استشهد في كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، كما أظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏في حياة البطل الراحل وزملائه، وعرضًا كاملًا للتحديات التي تواجه شمال سيناء وآليات مواجهتها، ما يبرز جهود الدولة المصرية في تنمية سيناء وتوفير فرص العمل والمشروعات المتنوعة.