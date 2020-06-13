وزيرة الصحة تصدر قرارًا بتشكيل غرفة إدارة أزمة كورونا بالإسكندرية

كتب - أحمد جمعة:

أصدرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قرارًا بتشكيل غرفة إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد بمحافظة الإسكندرية.

ونص القرار الذي حمل رقم 386 لسنة 2020، على أن يتولى الدكتور خالد عبدالغني مدير مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، رئاسة الغرفة، كما يكلف الدكتور عناني عطية مدير فرع شمال غرب الدلتا للتأمين الصحي، بالعمل نائبًا لرئيس الغرفة بالإضافة إلى عمله الأصلي.

كانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وجهت بتشكيل لجنة لمتابعة عمل غرفة العمليات لإدارة أزمة فيروس "كورونا" بمحافظة الإسكندرية، لضمان تقديم أفضل خدمة طبية لجميع المرضى، خلال زيارتها التفقدية لعدد من مستشفيات المحافظة الأسبوع الماضي.

وقالت الوزيرة إن الهدف من إنشاء اللجنة هو تنظيم مسارات تقديم الخدمة الطبية لمصابي فيروس "كورونا المستجد" بجميع المستشفيات المخصصة لاستقبال الحالات المصابة والمشتبه في إصابتها بفيروس "كورونا" بالإسكندرية، وفقًا لبروتوكولات العلاج المحدثة، كما تشمل أعمال اللجنة توزيع الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية بحسب الطاقة الاستيعابية لكل مستشفى.

ولفتت إلى أن الغرفة تضم ممثلين عن مديرية الشؤون الصحية، وهيئة الإسعاف، إضافة إلى تشكيل لجنة علمية للتأكد من سير العمل بكفاءة، وفرق ممثلة عن الجودة، ومكافحة العدوى، والصحة والسلامة المهنية، وتزويدها بخط ساخن لسرعة التعامل والاستجابة الفورية للمرضى.