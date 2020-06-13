أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

وزيرة الصحة تصدر قرارًا بتشكيل غرفة إدارة أزمة كورونا بالإسكندرية

02:20 م السبت 13 يونيو 2020
وزيرة الصحة تصدر قرارًا بتشكيل غرفة إدارة أزمة كورونا بالإسكندرية

الدكتورة هالة زايد

كتب - أحمد جمعة:

أصدرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قرارًا بتشكيل غرفة إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد بمحافظة الإسكندرية.

ونص القرار الذي حمل رقم 386 لسنة 2020، على أن يتولى الدكتور خالد عبدالغني مدير مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، رئاسة الغرفة، كما يكلف الدكتور عناني عطية مدير فرع شمال غرب الدلتا للتأمين الصحي، بالعمل نائبًا لرئيس الغرفة بالإضافة إلى عمله الأصلي.

كانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وجهت بتشكيل لجنة لمتابعة عمل غرفة العمليات لإدارة أزمة فيروس "كورونا" بمحافظة الإسكندرية، لضمان تقديم أفضل خدمة طبية لجميع المرضى، خلال زيارتها التفقدية لعدد من مستشفيات المحافظة الأسبوع الماضي.

وقالت الوزيرة إن الهدف من إنشاء اللجنة هو تنظيم مسارات تقديم الخدمة الطبية لمصابي فيروس "كورونا المستجد" بجميع المستشفيات المخصصة لاستقبال الحالات المصابة والمشتبه في إصابتها بفيروس "كورونا" بالإسكندرية، وفقًا لبروتوكولات العلاج المحدثة، كما تشمل أعمال اللجنة توزيع الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية بحسب الطاقة الاستيعابية لكل مستشفى.

ولفتت إلى أن الغرفة تضم ممثلين عن مديرية الشؤون الصحية، وهيئة الإسعاف، إضافة إلى تشكيل لجنة علمية للتأكد من سير العمل بكفاءة، وفرق ممثلة عن الجودة، ومكافحة العدوى، والصحة والسلامة المهنية، وتزويدها بخط ساخن لسرعة التعامل والاستجابة الفورية للمرضى.

53f59107-d6a7-46b8-b5b7-68b9e251bd63

هالة زايد أزمة كورونا فيروس كورونا

الخبر التالى:

بعد أزمة الغلاف المسيئ للكنيسة.. مجلة روز اليوسف تغير صفحتها الأولى (صورة)

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 41303

    عدد المصابين

  • 11108

    عدد المتعافين

  • 1422

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 7477428

    عدد المصابين

  • 3791875

    عدد المتعافين

  • 419373

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:رئيسة بعثة صندوق النقد تكشف لمصراوي تفاصيل اتفاق مصر الجديد