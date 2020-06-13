الخشت: جامعة القاهرة الأولى مصريًّا في الأبحاث المنشورة دوليًّا عن "كورونا"

كتب- هاني رجب:

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إنه تلقى تقريرًا من الدكتورة أمنية خليل، رئيس الفريق البحثي الرئيسي بجامعة القاهرة وعميدة كلية الصيدلة، حول جهود فريق مكافحة مرض فيروس كورونا، المكلف بالعمل على تطوير علاج ومصل أو لقاح للفيروس، والبحث في آخر ما يتم التوصل إليه العلماء في العالم، ومتابعة كل التجارب السريرية التي يتم العمل عليها لمواجهة الجائحة.

وصرح الخشت، اليوم السبت، بأن جامعة القاهرة الأولى على مستوى مصر في الأبحاث المنشورة دوليًّا عن مرض فيروس كورونا المستجد بواقع 29 بحثًا من 100 بحث مصري منشور حتى يوم 5 يونيو 2020، من واقع محركات البحث المعتمدة والمجلات الدولية المسجلة في قواعد البيانات العلمية العالمية، منوهًا بأنه على الرغم من أن الأبحاث العلمية خصوصًا ذات الطبيعة المعملية والسريرية تستغرق شهورًا لإجرائها وشهورًا أخرى لنشرها، لم يتوان علماء جامعة القاهرة عن العمل في عدة اتجاهات من البحث العلمي، مما أسفر عن نشر ما يقارب ثلث إنتاج مصر من المقالات العلمية المنشورة دوليًّا ما بين أوراق بحثية أو مقالات مرجعيّة. وهذه المقالات المنشورة دوليًّا تشكل تحديدًا (29%) من المقالات المنشورة من مصر.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة أن اللجنة العلمية للجامعة تقوم بالعمل الدؤوب في مسح مرجعي على مدار الساعة وتستخلص نتائج الأبحاث المنشورة أولاً بأول مع قراءتها قراءة نقدية؛ لتفادي الدراسات المتسرعة، كما أن الجامعة تسعى للإسراع بهذا المسح المرجعي عن طريق تقنيات الذكاء الاصطناعي التي يشارك فيها علماء الحاسبات والمعلومات وعلماء الفرق الطبية والصيدلية والأحيائية، لافتًا إلى أن علماء اللجنة أعدوا وثيقتين من عدة مئات الصفحات إحداهما تستخلص معظم ما نشر عن الفيروس، والأخرى تستخلص 380 تجربة سريرية منشورة، كما يقوم موقع كلية الصيدلة بجامعة القاهرة بإدراج هذه القائمة من الأبحاث السريرية المنشورة ليستفيد بها باحثو العالم كله لحظة بلحظة.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة أمنية خليل، رئيس الفريق البحثي الرئيسي، في التقرير، أن الفريق المشكل من رئيس جامعة القاهرة، يقوم بمتابعة شراء وتوريد كل المعدات والكواشف والكيماويات اللازمة لتحسين قراءة الشفرة الوراثية لعينات الفيروس المعزولة من المرضى المصريين وتحليل هذه التتابعات الوراثية بالحاسب الآلي؛ لتعيين أي تغييرات قد طرأت أو ستطرأ على الشفرة الوراثية، حيث إن طبيعة أي فيروس التغيُّر المستمر أثناء تكاثره وانتقاله من مريض إلى مريض.

جدير بالذكر أن الدكتور محمد الخشت كان قد شكل 5 فرق بحثية من كليات العلوم والطب والصيدلة والمعهد القومي للأورام والطب البيطري؛ لإجراء البحوث العلمية والمعملية لفيروس كورونا (كوفيد- 19)، وتضم هذه الفرق أكثر من 25 عالمًا وباحثًا من أساتذة جامعة القاهرة في مختلف التخصصات للعمل على متابعة مستجدات البحث العلمي وتطوير علاج ومصل أو لقاح مضاد للڤيروس.

وقام الخشت بدعم الفريق الرئيسي بـ10 ملايين جنيه، فضلًا عن مضاعفة مكافآت النشر الدولي؛ مما مثل دافعًا متجددًا للتفرغ العلمي والعكوف على البحث العلمي لعدد كبير من الباحثين، وذلك في إطار استراتيجية جامعة القاهرة في تحويل البحث العلمي لخدمة المجتمع طبقًا لمنظومة التحول نحو جامعة من الجيل الثالث التي كان قد أعلن عنها في أغسطس 2017.