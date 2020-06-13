30 جنيهًا للبلطي و25 للمكرونة.. ننشر أسعار الأسماك بمنافذ "التموين"

كتب- محمد سامي:

ينشر "مصراوي" أسعار الأسماك، اليوم السبت، والتي تطرحها وزارة التموين في منافذ الوزارة والمجمعات الاستهلاكية.

وجاءت الأسعار كالتالي: السمك البلطي الطازج الكبير بسعر 32 جنيهًا للكيلوجرام، وسمك أسوان البلطي الكبير بـ30 جنيهًا للكيلوجرام، والبلطى الشبار أسوان بـ25 جنيهًا للكيلوجرام، والبورى السوبر الطازج بـ60 جنيهًا، والسبيط الطازج بسعر 150 جنيهًا، والمكرونة الخليجي بـ25 جنيهًا للكيلوجرام، والماكريل الهولندي المجمد بـ40 جنيهًا، والماكريل المجمد بـ30 جنيهًا، والمكرونة النرويجي بـ27 جنيهًا، والسردين بسعر 17 جنيهًا للكيلوجرام، والفيليه "باسا أبيض" بـ35 جنيهًا، والفيليه "باسا أحمر" بـ29 جنيهًا، والرنجة من 32 إلى 41 جنيهًا، والبلطي المنظف المجمد بـ30 جنيهًا، والبلطي المجمد الكبير بـ30 جنيهًا، بجانب طرح كميات كبيرة من منتجات "الجمبري".

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية طرح كميات كبيرة من الأسماك الطازجة والمجمدة في منافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة تتراوح من 20% إلى 25%، في إطار الحرص على توفير منتجات البروتين للمواطنين وتخفيف العبء عنهم.