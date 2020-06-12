مجلس النواب يستطلع رأي الهيئة الوطنية على تعديلات قوانين الانتخابات

كتب - مصراوي:

أرسل الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، خطابا إلى المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، يتضمن طلب أخذ رأي الهيئة على تقريري اللجنة التشريعية عن مشروعات القوانين المقدمة بشأن مجلس الشيوخ، وتعديلات قوانين مباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب، والهيئة الوطنية للانتخابات، وخطابا لاستطلاع رأي الجهات التي أوجب الدستور أخذ رأيها.

يأتي ذلك في ضوء اختصاصات الهيئة الوطنية للانتخابات المنصوص عليها في الدستور وتطبيقا لنص المادة (٣) من القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٧ في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي من بينها إبداء الرأي في مشروعات القوانين ذات الصلة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية.



وذلك ليكون رأي الهيئة وغيرها من الجهات التي أوجب الدستور اخذ رأيها تحت بصر مجلس النواب أثناء مناقشة هذه المشروعات بقوانين بالجلسة العامة الاسبوع القادم.