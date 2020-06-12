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ارتفاع درجة الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت

02:03 م الجمعة 12 يونيو 2020
ارتفاع درجة الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت

ارتفاع درجة الحرارة

كتب - أسامة علي:

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن طقس غد السبت يشهد، ارتفاعًا في درجات الحرارة؛ لتكون أعلى من المعدلات بقيم تتراوح من 3-4 درجات مئوية لتصل إلى 38 درجة على القاهرة.

وأضافت شاكر لـ"مصراوي"، الجمعة، أن الطقس الغد، حار نهارًا على القاهرة والوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة جنوبًا، مائل للبرودة شمالا لطيف جنوبا أثناء الليل.

وأوضحت مدير مركز الاستشعار عن بعد، أن هناك فرص سقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة.

وأشارت إلى أن الرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة ونشطة على الصحراء الغربية تكون مثيرة الرمال والأتربة قد تصل لحد العاصفة.

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