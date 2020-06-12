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بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الإمام الحسين بالقاهرة

11:55 ص الجمعة 12 يونيو 2020
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الإمام الحسين بالقاهرة

مسجد الإمام الحسين

كتب - محمود مصطفى:
بدأت قبل قليل، شعائر صلاة الجمعة بمسجد الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه، بمدينة القاهرة، وهي الجمعة الثالثة، منذ تعليق الجمع والجماعات في 21 مارس الماضي.

وقررت وزارة الأوقاف، إقامة صلاة الجمعة اليوم بمسجد الحسين، بحضور 20 مصليا، باتخاذ كافة التدابير الاحترازية والتبادل الاجتماعي، لعدم حدوث أي أصابات، بفيروس كورونا.

وحددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة، التي يلقيها الشيخ مصطفى عبدالسلام، أحد أئمة المسجد، عن: أسباب رفع البلاء، مع التأكيد على الالتزام بجميع الضوابط والإجراءات التي من شأنها المحافظة على سلامة النفس.

ويقدم مصراوي خدمة البث المباشر لشعائر صلاة الجمعة، عبر الرابط التالي:..اضغط هنا

مسجد الإمام الحسين صلاة الجمعة

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