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صلاة الجمعة من مسجد الحسين بعنوان "رفع البلاء"

08:01 ص الجمعة 12 يونيو 2020
صلاة الجمعة من مسجد الحسين بعنوان "رفع البلاء"

مسجد الحسين

كتب - محمود مصطفى:

كلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الشيخ مصطفى عبد السلام، أحد أئمة مسجد سيدنا الحسين -رضي الله عنه- وأرضاه، بأداء خطبة الجمعة اليوم بالمسجد، في إطار خطة الوزارة لتمكين الشباب من مفاصل العمل العلمي والدعوي والإداري.

ويدور موضوع خطبة الجمعة حول أسباب رفع البلاء، مع التأكيد على الالتزام بجميع الضوابط والإجراءات التي من شأنها المحافظة على سلامة النفس، والاعتذار للسادة الإعلاميين عن عدم تمكننا من استقبالهم مراعاة للظروف الراهنة حفاظًا على الجميع، نسأل الله العلي العظيم أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.

وتقتصر إقامة شعائر صلاة الجمعة على مسجد الإمام الحسين -رضي الله عنه- فقط وبنفس الضوابط التي وضعتها وزارة الأوقاف سابقًا، في حضور 20 مصليًا.

مسجد الحسين صلاة الجمعة خطبة الجمعة وزارة الأوقاف

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