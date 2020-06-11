أبوشقة: تحية لجيش مصر الأبيض

كتب- مصراوي:



أشاد المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، بجيش مصر الأبيض من الأطقم الطبية، والدور الكبير الذي يبذلونه والتضحيات من أجل القضاء على فيروس كورونا.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده حزب الوفد، اليوم الخميس، لطرح رؤية بيت الأمة بشأن الأحداث الجارية في ليبيا وسد النهضة، بحضور أعضاء المكتب التنفيذي لحزب الوفد، وعدد من أعضاء الهيئة العليا وقيادات الوفد مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا وتطبيق التباعد الاجتماعي بين الحضور.



ووجه أبوشقة التحية لهم، قائلًا: "تحية للجيش الأبيض والطبيب عندما يمارس عمله فهو يؤدي رسالة وليس مهنة، فمن سقطوا ضحايا لهذه الفيروس وقدموا أرواحهم لإنقاذ المرضي في منزلة الشهداء والشهيد هو من يقدم روحه لينقذ الآخرين وهذه رسالة مقدسة".