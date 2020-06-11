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"السياحة" تنتهي من إعداد قائمة مراجعة الكود المصري بالفنادق

02:42 م الخميس 11 يونيو 2020
"السياحة" تنتهي من إعداد قائمة مراجعة الكود المصري بالفنادق

وزارة السياحة والآثار

كتب- يوسف عفيفي:

انتهت وزارة السياحة والآثار من إعداد قائمة المراجعة التي تتضمن بنود الكود المصري اللازم توافرها داخل الفنادق بجميع أنواعها (الثابتة والعائمة) والمطاعم السياحية لحمايتها ضد أخطار الحريق.

وأوضح عبدالفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، في بيان اليوم الخميس، أن الوزارة انتهت من إعداد هذه القائمة بالتعاون مع الإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية، والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وغرفتي المنشآت الفندقية، والسياحية، بعد عقد عدة اجتماعات لوضع آلية تنظيمية لسرعة إصدار الكود المصري الجديد لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ الخاصة بالحماية المدنية بالفنادق والمنشآت السياحية ضد أخطار الحريق.

وزارة السياحة والآثار الكود المصري الفنادق المنشآت السياحية

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