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بداية من الأحد.. ننشر المواعيد الجديدة لحظر التجوال

11:28 ص الخميس 11 يونيو 2020
بداية من الأحد.. ننشر المواعيد الجديدة لحظر التجوال

أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام


كتب- محمد غايات:

أعلن أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، عن تعديل مواعيد حظر التجوال ليبدأ من الساعة الثامنة مساء وحتى الساعة الرابعة صباحًا بشكل يومي.

وقال هيكل، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، إن هذا القرار يبدأ العمل به اعتبارًا من الأحد المقبل.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، اجتماعًا للجنة العليا لإدارة أزمة "كورونا" لمناقشة عدد من الملفات المختلفة من بينها عودة الحياة تدريجيًا لطبيعتها.

وناقش الاجتماع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة "كورونا" وإجراءات التعايش خلال المرحلة المقبل، وسط توقعات بتعديل مواعيد الحظر.

وكان رئيس الوزراء صرح بأنه سيتم العمل على بدء العودة التدريجية في كافة قطاعات الدولة اعتبارًا من منتصف شهر يونيو الجاري.

وقال مدبولي: اعتبارًا من منتصف يونيو سنعمل على دراسة إقامة بعض الشعائر في دور العبادة، لكننا سنأخذ بعض الوقت لإتمام ذلك، من حيث دراسة الآليات والتوقيت الملائم والإجراءات بحيث تضمن سلامة المواطنين.


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حظر التجوال فيروس كورونا أسامة هيكل وزير الإعلام

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