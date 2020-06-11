بداية من الأحد.. ننشر المواعيد الجديدة لحظر التجوال



كتب- محمد غايات:



أعلن أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، عن تعديل مواعيد حظر التجوال ليبدأ من الساعة الثامنة مساء وحتى الساعة الرابعة صباحًا بشكل يومي.



وقال هيكل، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، إن هذا القرار يبدأ العمل به اعتبارًا من الأحد المقبل.



وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، اجتماعًا للجنة العليا لإدارة أزمة "كورونا" لمناقشة عدد من الملفات المختلفة من بينها عودة الحياة تدريجيًا لطبيعتها.



وناقش الاجتماع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة "كورونا" وإجراءات التعايش خلال المرحلة المقبل، وسط توقعات بتعديل مواعيد الحظر.



وكان رئيس الوزراء صرح بأنه سيتم العمل على بدء العودة التدريجية في كافة قطاعات الدولة اعتبارًا من منتصف شهر يونيو الجاري.



وقال مدبولي: اعتبارًا من منتصف يونيو سنعمل على دراسة إقامة بعض الشعائر في دور العبادة، لكننا سنأخذ بعض الوقت لإتمام ذلك، من حيث دراسة الآليات والتوقيت الملائم والإجراءات بحيث تضمن سلامة المواطنين.





اقرأ أيضًا:



التعلم عن بعد ورسم تأشيرة السياحة.. الحكومة توافق على 22 قرارًا ومشروع قانون



مواعيد الحظر وعودة الأنشطة.. الحكومة تناقش إجراءات مواجهة "كورونا" اليوم



