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يدفع للمشاركة في صنع القرار الإداري.. "قومي المرأة" يشيد بتطبيق "الرقابة المالية"

10:56 م الأربعاء 10 يونيو 2020
يدفع للمشاركة في صنع القرار الإداري.. "قومي المرأة" يشيد بتطبيق "الرقابة المالية"

مايا مرسي

كتبت- نور العمروسي:

أشادت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، بإطلاق هيئة الرقابة المالية أول تطبيق ذكي عبر الهواتف المحمولة يتيح قاعدة بيانات للكوادر النسائية المؤهلة لشغل مناصب قيادية والمؤهلة لعضوية مجالس إدارات الشركات؛ مما يدفع المرأة للمشاركة في صنع القرار الإداري وتطوير الأداء النوعي للشركات.

جاء ذلك بمناسبة إطلاق أول تطبيق ذكي عبر الهواتف المحمولة باسم "تمكين المرأة Empowering Women"، يتيح قاعدة بيانات للسيدات المؤهلات لعضوية مجالس إدارات الشركات.

وأشارت مرسي، إلى أن المجلس القومي للمرأة سيقوم بتوعية السيدات بأهمية التطبيق الذي يتيح فرص حقيقية لتمكين المرأة وذلك من خلال فروع المجلس في المحافظات ووسائل التواصل الاجتماعي.

جدير بالذكر أن هيئة الرقابة المالية دعمت قرارات الهيئة التنظيمية السابق إصدارها تحت رقمي 123- 124 لسنة 2019، بما يوفر بيئة تنظيمية مناسبة تُلزم الشركات المقيدة لها أوراق مالية بالبورصة المصرية والشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بتضمين عنصر نسائي على الأقل في مجالس إداراتها، وحثت على إعطاء المرأة فرصة للوجود بدائرة صنع القرارات، وأمهلت الشركات فترة لتوفيق الأوضاع تمتد حتى نهاية العام.

مايا مرسي المجلس القومي للمرأة هيئة الرقابة المالية الهواتف المحمولة وسائل التواصل الاجتماعي

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