"ادرس في مصر".. "التعليم العالي" تعرض إنجازاتها في تطوير منظومة الوافدين

كتب- أحمد عبدالمنعم:

نشرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنجازاتها المتنوعة في عدد من المجالات التي حققت نتائج متميزة في قطاع التعليم العالى والبحث العلمي.

وفيما يتعلق بتطوير منظومة الوافدين جاءت كالتالي:-

- زاد عدد الطلاب الوافدين ليصل إلى 72000 طالب وافد مقيدين بمؤسسات التعليم العالي (مرحلة أولى – دراسات عليا).

- الانتهاء من أعمال تطوير مبنى الإدارة المركزية للطلاب الوافدين بمقر الوزارة بحي السفارات بمدينة نصر، ومركز اللغة العربية لغير الناطقين بها وتم الافتتاح الرسمى في 2/12/2018

- إطلاق تطبيق "ادرس فى مصر"على الهاتف المحمول.

وشهد التعاون المصرى الأفريقى العديد من الإنجازات هى:

- قدمت الدولة عدد 1.900 منحة لأبناء القارة الإفريقية بتكلفة حوالى 17 مليون دولار سنويًا وعلى سبيل المثال، بلغ عدد المنح المقدمة لدول القارة الإفريقية للدراسة بقطاع العلوم الطبية خلال الأعوام (2014-2020) 1.632 منحة.

- يوجد بمصر 1.100 طالب إفريقى يدرسون بمنح جارٍ زيادتها إلى جانب أن المراكز البحثية تسخر كافة إمكانياتها للتواصل مع الباحثين الأفارقة لتنظيم المشروعات البحثية المشتركة خاصة فى مجالات الصحة والطاقة والزراعة والمياه.

- بلغ إجمالي المنح المقدمة سنويا للدول الإفريقية عدد 644 منحة للمرحلة الجامعية الأولى منها 409 مخصصة لدول حوض النيل وعدد 167 للدراسات العليا منها 131 منحة مخصصة لدول حوض النيل، وبلغت نسب التنفيذ في العام الجامعى الحالى 59% للمرحلة الجامعية، 78% لمرحلة الدراسات العليا بالإضافة إلى 40 منحة لدراسة اللغة العربية.

- تقديم 50 منحة لشباب الباحثين الأفارقة، بتكلفة إجمالية 12.5 مليون جنيه، تأكيدًا لدور مصر الريادي في دعم إفريقيا وتنمية قدراتها المتعلقة بقطاعي الشباب والبحث العلمي.

- استمرار الفروع الثلاثة للجامعات المصرية (فرع جامعة الإسكندرية في جنوب السودان، فرع جامعة الإسكندرية في تشاد، وفرع جامعة القاهرة بالسودان) فى تقديم نموذج علمي متميز لخريج مؤهل لسوق العمل و يحاكي احتياجات الدولة.

- الموافقة على إنشاء معهد الدراسات الأفروأسيوية للدراسات العليا بجامعة قناة السويس، حيث وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وذلك فيما يتعلق بإنشاء معهد الدراسات الأفروأسيوية للدراسات العليا بالإسماعيلية بجامعة قناة السويس.

- قيام كليات الطب المصرية بتنظيم قوافل طبية لإفريقيا تم خلالها فحص 1000 حالة وإجراء أكثر من 600 عملية جراحية في مختلف بلدان إفريقيا.

- قيام وزارة التعليم العالي من خلال أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بتقديم جوائز سنوية للشباب المبدعين والباحثين الأفارقة لدعم عملية البحث العلمى والابتكار.

- نظمت الوزارة هذا العام ما يقرب من 30 مؤتمر علمى فى التخصصات المختلفة والتى استضافت فيه العديد من الدول الإفريقية والعلماء والباحثين الأفارقة مما يساهم فى نشر المعرفة وتبادل الخبرات.