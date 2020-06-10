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الصحة العالمية: لم يثبت فاعلية أي دواء لعلاج كورونا حتى الآن

11:09 ص الأربعاء 10 يونيو 2020
الصحة العالمية: لم يثبت فاعلية أي دواء لعلاج كورونا حتى الآن

منظمة الصحة العالمية

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إنه لم يثبت فاعلية أي دواء حتى الآن في علاج مرض "كوفيد 19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقده المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، عن طريق الفيديو بشأن أحدث تطورات مرض فيروس كورونا المستجد (COVID-19).

وأضاف المنظري: "أعدنا التجربة السريرية على عقار الهيدروكسي كلوروكين بعد توقف مؤقت، وهناك 100 بلد يشارك في التجربة التضامنية التي تقودها منظمة الصحة العالمية، وهناك أيضا 40 مستشفى يشارك في التجربة من إقليم شرق المتوسطة".

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