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​إطلاق "نادي سينما الشباب" على يوتيوب وزارة الثقافة

11:04 م الإثنين 01 يونيو 2020
​إطلاق "نادي سينما الشباب" على يوتيوب وزارة الثقافة

الدكتورة إيناس عبدالدايم

(مصراوي):

تطلق الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، ضمن فعاليات مبادرة "الثقافة بين ايديك"، التي تبث عبر قناة وزارة الثقافة بموقع يوتيوب، سلسلة عروض نادي سينما الشباب الذي يضم مشروعات التخرج الإبداعية لطلاب المعهد العالي للسينما بأكاديمية الفنون.

وتبدأ مساء اليوم الاثنين الأول من يونيو، بإذاعة الفيلم الروائي القصير "فردة شمال" من إخراج سارة رزيق.

وقالت عبدالدايم إن سلسلة عروض نادي سينما الشباب، تأتي تشجيعًا للمبدعين الشباب وتحفيزًا لهم لتقديم أعمال مميزة تساهم في استعادة أمجاد الشاشة الفضية المصرية.

وأشارت عبدالدايم، إلى أنها تضم نخبة من الأفلام المتنوعة وتشمل التسجيلية والروائية القصيرة والرسوم المتحركة وغيرها.

وأكدت عبدالدايم، استمرار خطوات إثراء مبادرة "الثقافة بين ايديك" لجذب مختلف الشرائح الاجتماعية إلى المواد الفنية والفكرية التي تنتجها وزارة الثقافة، وتعمل على تنمية وتطوير الوعي وبناء المجتمع والإنسان.

يسبق الفيلم عرض مسرحية العرائس "رحلة الزمن الجميل" من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس، فكرة وإخراج محمد نور.

إيناس عبدالدايم وزارة الثقافة مبادرة الثقافة بين ايديك يوتيوب

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