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عقب استئناف النشاط.. "الثقافة" تستعد ببرامج فنية تهدف إلى نشر الوعي

09:25 م الإثنين 01 يونيو 2020
عقب استئناف النشاط.. "الثقافة" تستعد ببرامج فنية تهدف إلى نشر الوعي

جانب من الاجتماع

(مصراوي):

عقدت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، اليوم الاثنين، اجتماع مع كل من الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية وعدد من القيادات الفنية والإدارية بدار الأوبرا، تلاه اجتماع آخر مع الفنان خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي وإسماعيل مختار رئيس البيت الفني وسامح بسيوني مدير فرقة مسرح المواجهة لمناقشة المشروعات الفنية التي سيتم تنفيذها بعد إنحسار فيروس كورونا واستئناف الحياة الطبيعية في مصر.

وخلال الاجتماع ناقشت "عبدالدايم"، دراسة استثمار وتجهيز المساحات المفتوحه في ساحات الأوبرا استعدادًا لعودة النشاط، وأكدت على ضرورة تنفيذ برامج فنية وثقافية تهدف إلى الارتقاء بالذوق العام ونشر الوعي بقضايا المجتمع، وشددت على أهمية الالتزام باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمه لضمان سلامة الجمهور والفنانين والعاملين حال استئناف النشاط مع ضرروة الحرص على الاستمرار في تقديم رسالة وزارة الثقافة الهادفة إلى تشكيل الوعي والحفاظ على قيم المجتمع.

كما وجهت وزير الثقافة، بتقديم إنتاج مسرحي جديد يتناول قصص الكفاح المشرف للقوات المسلحة والشرطة وأبطال الجيش الأبيض في مواجهة وباء كورونا والتصدي لتداعياته، مشيرة إلى أن فن المسرح أحد أشكال التعبير الصادق عن واقع المجتمع.

ووجهت بضرورة الحفاظ على النجاح الذي حققه مسرح الدولة خلال الفترة الماضية وقبل تعليق النشاط والذي تمثل في الإقبال الجماهيري على العروض وتعليق لافتة كامل العدد بما يعكس قدرة الفنون الجادة على جذب مختلف الشرائح الاجتماعية، مؤكدة الاستعداد التام لاستئناف النشاط فور رفع الإجراءات الاحترازية المطبقة حاليًا.

إيناس عبدالدايم مجدي صابر دار الأوبرا المصرية فيروس كورونا خالد جلال

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