384 راكبًا يغادرون القاهرة في رحلتَين استثنائيتَين

كتب- محمد عبيد:

غادرت مطار القاهرة الدولي، اليوم الإثنين، رحلة طيران تابعة لشركة طيران الخليج، وعليها 169 راكبًا، كما غادرت رحلة طيران لوفتهانزا، وعلى متنها 215 راكبًا من جنسيات أوروبية مختلفة.

وقالت مصادر بالمطار إن رحلة طيران الخليج وصلت المطار قادمة من البحرين، وعلى متنها 5 من طاقم الضيافة، بينما أقلعت وعلى متنها 169 راكبًا كانوا عالقين بمصر منذ تعليق رحلات الطيران، وتم إنهاء إجراءات سفرهم، ومعظمهم من الطلاب.

وأضافت المصادر أن رحلة طيران لوفتهانزا التي وصلت المطار قادمة من ألمانيا، أقلعت وعلى متنها 215 راكبًا كانوا عالقين منذ تعليق رحلات الطيران، وتم إنهاء إجراءات سفرهم بمبنى الركاب رقم 3 بالمطار.

كانت سلطة الطيران المدني أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق؛ منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر؛ لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجها دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.