محافظ القاهرة يصدر قرارا بمنح تصاريح تشغيل مؤقتة للمحلات المخالفة- "مستند"

بعد فتح باب التظلم.. تعرف على موعد الاستعلام عن شقق الإعلان الـ12

كتب- محمد نصار:

أصدر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، القرار رقم 3197 لسنة 2020 والذي يتضمن تشكيل لجنة فنية مالية بكل منطقة من مناطق المحافظة تتولى إصدار تصاريح تشغيل مؤقتة للأنشطة والاستخدامات التجارية والإدارية التي تمارس عملها بشكل مخالف، لحين إتمام تصحيح أو تعديل أو توفيق أوضاعها واستيفاء الاشتراطات المقررة لها وفقا للقانون.

ونص قرار المحافظ –حصل مصراوي عليه- في مادته الأولى على أنه "دون الإخلال بالأحكام القضائية الصادرة لصالح محافظة القاهرة وبما تضمنته أحكام القوانين واللوائح المنظمة لأعمال البناء وتشغيل المحلات التجارية والعامة والوحدات الإدارية التي تمارس بالمخالفة بالوحدات أو العقارات الكائنة بمحافظة القاهرة، وذلك لحين إتمام توفيق وتصحيح أوضاعها وفقا للقانون.

كما نصت المادة الثانية على أن تشكل لجنة فنية بكل منطقة من المناطق الأربع للمحافظة، برئاسة نايب المحافظ وعضوية كل من الآتي:

- مدير إدارة الشئون القانونية بالمنطقة.

- رئيس الحي المختص

- مدير الإدارة الهندسية بالحي المختص.

- مدير الأملام بالحي المختص.

- مدير إدارة المحلات بالحي المختص.

- ممثل المكتب الفني والهندسي بالمنطقة.

- ممثل للإدارة المركزية للشئون المالية بالمحافظة.

- ممثل للإدارة المركزية للشئون القانونية بالمحافظة.

- ممثل للإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة.

وأكد اللواء خالد إسماعيل المحجوب، رئيس حي الأزبكية، صحة القرار الذي حصل مصراوي عليه، وأنه يتضمن كافة التفاصيل المتعلقة بوضع المحلات والوحدات الإدارية المخالفة.

وأشار المحجوب، لمصراوي، إلى أن الهدف من القرار تصحيح أوضاع هذه المخالفات وتحصيل حق الدولة، لافتًا إلى أنها تصاريح تشغيل مؤقتة حتى توفيق الأوضاع بشكل قانوني.