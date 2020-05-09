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"منها 105 آلاف تحليل".. "تاج الدين" يوضح تفاصيل "المليون اختبار" لـ"كورونا"

03:01 م السبت 09 مايو 2020
"منها 105 آلاف تحليل".. "تاج الدين" يوضح تفاصيل "المليون اختبار" لـ"كورونا"

الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية

كتب- مصطفى علي:

أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات بيانًا توضيحيًا لما جرى في اللقاء الذي عقده الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للرعاية الصحية والوقاية، يوم الخميس 7 مايو، مع مراسلي وكالات الأنباء والصحف العالمية المعتمدين في مصر لدى الهيئة، لشرح مجمل جهود وإجراءات الدولة المصرية في مكافحة فيروس "كورونا المُستجد".

وأوضح البيان أن أحد المراسلين استفسر بشكل عام عن عدد التحليلات والاختبارات الطبية والمعملية التي أجرتها السلطات الصحية المصرية لاكتشاف المصابين بالفيروس.

وقد أجاب مستشار رئيس الجمهورية للرعاية الصحية والوقاية، حينها بأن عددها يتجاوز المليون.

وقال البيان إنه بالاستفسار لاحقًا من الدكتور عوض عن تفصيلها، أوضح بأنها تشمل كل أنواع التحليلات والاختبارات الطبية والمعملية التي توضح حقيقة الإصابة بالفيروس، من بينها عدد كبير من الاختبار الأولي (Rapid test)، يضاف إليها اختبارات معملية أخرى تساعد في تشخيص الحالة إكلينيكيًا غير الفحوصات الإشعاعية، أما تحليل PCR فقد أجرت مصر منه حتى الآن ما يزيد على 105 آلاف تحليل منذ بدء انتشار الفيروس في البلاد.

عوض تاج الدين فيروس كورونا تحليل كورونا

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