رئيس الوزراء يتفقد مشروع تطوير مستشفى كفر شكر المركزي

كتب- محمد غايات:

زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، محافظة القليوبية، لتفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية التى يتم تنفيذها حالياً على أرض المحافظة، ومتابعة ما يتم تطبيقه من اجراءات احترازية ووقائية بمختلف المواقع وفي مقدمتها مواقع العمل والإنتاج، وذلك في إطار التعامل مع تداعيات أزمة فيروس "كورونا " المستجد.

وبحسب بيان، وفي مستهل الزيارة التي رافقه خلالها الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المالية والري، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، تفقد رئيس الوزراء مستشفى كفر شكر المركزي، وأعمال التطوير الجارية بها، ووصلت نسبة تنفيذها الآن إلى 98%، بتكلفة تقديرية تصل الى 212.8 مليون جنيه، والمقرر تسليمها نهاية يونيو المقبل، على أن يبدأ التشغيل خلال شهر يوليو المقبل.

واستمع رئيس الوزراء الى شرح حول المستشفى والخدمات العلاجية التي تقدمها في مختلف التخصصات، والتي تشمل الباطنة، والأطفال، والجراحة (عامة- عظام – عيون - مسالك – أسنان – أوعية دموية – مخ وأعصاب)، بالإضافة إلى تخصصات النساء وتوليد، وتنظيم الأسرة، وجراحة المسالك، واﻷمراض الجلدية، والأنف واﻷذن، والاطفال المبتسرين، والرعاية المركزة، والعلاج الطبيعي، وذلك من خلال ما يتوافر بالمستشفى من أسرة يصل عددها إلى 106 أسرة، بالإضافة الى 14 سرير رعاية، و28 سرير طوارئ، و4 غرف عمليات، و41 سرير كلي مجهز بماكينات الغسيل الكلوي، و28 حضانة للأطفال المبتسرين.

كما تمت اإشارة خلال الشرح إلى أن مستشفي كفر شكر تعتبر مستشفي مركزيا متعددة التخصصات تقدم خدمة طبية متقدمة لنحو 200 ألف نسمة، ومقامة على مساحة كلية تصل إلى 24 ألف م2، وتبلغ مساحة المباني نحو 13 ألف م2 من إجمالي المساحة الكلية.

وفي ختام جولته، أشاد رئيس الوزراء بمستوى جودة تنفيذ أعمال التطوير بالمستشفى، والتزام كافة العاملين بالموقع بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بالتعامل مع أزمة فيروس "كورونا" المستجد، مؤكداً على ضرورة سرعة الانتهاء من تنفيذ تلك الأعمال في أقرب وقت، ودخول المستشفى بعد التطوير للخدمة لتقديم الخدمات الصحية اللازمة لأهالي المنطقة.​