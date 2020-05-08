أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث بئر العبد فيروس كورونا رامز جلال مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

كورونا في الوطن العربي: مصر تتصدر المركز الأول عربيا في الوفيات

09:04 م الجمعة 08 مايو 2020
كورونا في الوطن العربي: مصر تتصدر المركز الأول عربيا في الوفيات

كورونا في الوطن العربي

إعداد - مها صلاح الدين:

إنفوجرافيك - مايكل عادل:

تصدرت مصر اليوم مؤشر إجمالي عدد الوفيات بفيروس كورونا - كوفيد 19 - في الوطن العربي، بعد أن تجاوزت إجمالي عدد الوفيات في الجزائر بـ 15 حالة وفاة.

بينما لم تسجل 4 دول عربية إصابات جديدة، هم فلسطين، وليبيا وموريتانيا والصومال.

وانخفض معدل التسجيل اليومي في تونس، لتسجل اليوم حالة إصابة وحالة وفاة واحدة، بينما سجلت سوريا إصابتين جديدتين بكورونا.
Screenshot_2020-05-08-18-36-37-31

فيروس كورونا الجزائر سوريا تونس الحجر الصحي العزل الصحي

الخبر التالى:

​في رحلة استثنائية.. وصول 170 مصريًا من العالقين بأفريقيا إلى مرسى علم

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 7981

    عدد المصابين

  • 1887

    عدد المتعافين

  • 482

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 3871718

    عدد المصابين

  • 1293333

    عدد المتعافين

  • 270118

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان