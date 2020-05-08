كورونا في الوطن العربي: مصر تتصدر المركز الأول عربيا في الوفيات
إعداد - مها صلاح الدين:
إنفوجرافيك - مايكل عادل:
تصدرت مصر اليوم مؤشر إجمالي عدد الوفيات بفيروس كورونا - كوفيد 19 - في الوطن العربي، بعد أن تجاوزت إجمالي عدد الوفيات في الجزائر بـ 15 حالة وفاة.
بينما لم تسجل 4 دول عربية إصابات جديدة، هم فلسطين، وليبيا وموريتانيا والصومال.
وانخفض معدل التسجيل اليومي في تونس، لتسجل اليوم حالة إصابة وحالة وفاة واحدة، بينما سجلت سوريا إصابتين جديدتين بكورونا.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
7981
عدد المصابين
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1887
عدد المتعافين
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482
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
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3871718
عدد المصابين
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1293333
عدد المتعافين
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270118
عدد الوفيات
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