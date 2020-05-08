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شوقي: استخدمت الإنترنت في التدريس منذ ٢٥ عامًا

03:57 ص الجمعة 08 مايو 2020
شوقي: استخدمت الإنترنت في التدريس منذ ٢٥ عامًا

الدكتور طارق شوقي

كتب - أسامة علي:

نشر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة قديمة لصفحته على موقع الجامعة، خلال فترة عمله منذ ٢٥ عامًا.

وقال وزير التربية والتعليم: "تذكرت وأنا أتابع تجربتنا المصرية في تطوير التعليم والحجم الهائل من الأسئلة والجدل والإشاعات والبلبلة والمقاومة والصراخ، إنني كنت فرحًا أكاد أطير من الدهشة عند ظهور الإنترنت عام ١٩٩٤-١٩٩٥، وكنت وقتها أستاذًا للميكانيكا النظرية والتطبيقية في أحد أكبر كليات الهندسة في العالم بجامعة إلينوي بمدينة أوربانا-شامپين بالولايات المتحدة الأمريكية".

وأضاف وزير التربية والتعليم: "تذكرت إنني كنت حريصًا أن أكتب محاضراتي رقميًا، وأضعها في متناول طلابي على الشبكة الجديدة (وقتها)، وكم كان هذا شاقًا في هذا الوقت، ولكن روعة التقنية الجديدة كانت ساحرة لمعلم يحاول التدريس بكل الطرق، وكل الأدوات وقد وجدت صورة قديمة لصفحتي بالجامعة منذ ٢٥ سنة وأردت مشاركتكم إياها".

وتابع: "تذكرت هذا وأنا أتابع ما يحدث من حولي عام ٢٠٢٠، وتعجبت لكل من يزال يشكك بعد ربع قرن في أهمية استخدام الوسائل الحديثة وهي كما ترون ليست حديثة عالميًا ولكنها تبدو ضربًا من الخيال عند البعض منا".

وأوضح شوقي أنه آن الأوان أن ننهض ببلادنا كي ترقي إلى مصاف الدول التي سبقتنا ونحن قادرون إذا خلصت النوايا وعقدنا العزم وبذلنا الجهد.​

وزارة التربية والتعليم الإنترنت التواصل الاجتماعي

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