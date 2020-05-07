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وضع فراشة بجوار المسجد وأمّ الناس في التراويح.. إنهاء خدمة مقيم شعائر ببني سويف

04:52 م الخميس 07 مايو 2020
وضع فراشة بجوار المسجد وأمّ الناس في التراويح.. إنهاء خدمة مقيم شعائر ببني سويف

الدكتور محمد مختار جمعة

كتب - محمود مصطفى:
قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنهاء خدمة جابر محمد عبد الحميد محمد مقيم شعائر بمسجد عبد العظيم مجاور عطية بمدينة بني سويف، لقيامه بعمل فراشة بجوار المسجد، وأّم المصلين في صلاة التراويح، السبت الماضي.
وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الخميس، أن ذلك يأتي بناء على مذكرة مديرية بني سويف.

وأكدت الوزارة، أنها ستنهي خدمة كل من يخالف تعليمات غلق المساجد على الفور، وبلا أي تردد في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم كله، وفي ضوء تأكيد دار الإفتاء المصرية وغيرها من المؤسسات الدينية على حرمة مخالفة تعليمات الأوقاف في ذلك، وحرمة الإصرار على إقامة الجماعة في المسجد في ظل هذه الظروف الراهنة التي يؤكد العالم كله على خطورة الاختلاط فيها على النفس البشرية.
وتؤكد وزارة الأوقاف أيضا على عدة أمور :
1. ضرورة غلق المسجد من الداخل غلقًا تامًا أثناء رفع الأذان .
2. أن الاستجابة لتعليمات جميع مؤسسات الدولة واجب شرعي ووطني وإنساني .
3. أنه لا مكان بالوزارة لأصحاب الانتماءات أو المغيبين عن الواقع .
4. أنها جادة في إنهاء خدمة كل من يخالف تعليماتها بشأن غلق المساجد غلقًا كاملاً في المدة التي حددتها السلطة المختصة .

محمد مختار جمعة وزارة الأوقاف بني سويف

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