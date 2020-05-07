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رئيس الوزراء يكشف موعد إقرار إجراءات التعايش مع كورونا

02:29 م الخميس 07 مايو 2020
رئيس الوزراء يكشف موعد إقرار إجراءات التعايش مع كورونا

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

كتب- محمد نصار ومحمد غايات:

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن موعد إقرار الإجراءات الجديدة للتعايش مع فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة مع عودة العمل تدريجيا.

وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس: سنقر قبل نهاية شهر رمضان كافة الإجراءات التي سيتم اتباعها في المناطق المختلفة مغلقة ومفتوحة.

وتابع رئيس الوزراء: هنشدد على صرامة تطبيق إجراءات الحظر، وعقوبات رادعة على المنشآت والمواطنين.

فيروس كورونا مجلس الوزراء مصطفى مدبولي

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