رئيس الوزراء يكشف موعد إقرار إجراءات التعايش مع كورونا

كتب- محمد نصار ومحمد غايات:



كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن موعد إقرار الإجراءات الجديدة للتعايش مع فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة مع عودة العمل تدريجيا.



وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس: سنقر قبل نهاية شهر رمضان كافة الإجراءات التي سيتم اتباعها في المناطق المختلفة مغلقة ومفتوحة.



وتابع رئيس الوزراء: هنشدد على صرامة تطبيق إجراءات الحظر، وعقوبات رادعة على المنشآت والمواطنين.